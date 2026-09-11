Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν δεν αντιμετωπίστηκαν ως απλές προσωπικές επικοινωνίες ενός ανθρώπου που είχε ιστορικούς δεσμούς με τον Προμηθέα.

Νέα δεδομένα και αναταράξεις αναμένεται να φέρει στο ελληνικό μπάσκετ το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση του Προμηθέα Πατρών και του Ευάγγελου Λιόλιου, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Με το πολυσέλιδο πόρισμά της η ΕΕΑ αναλύει το σκεπτικό της απόφασής της, αφού πρώτα εξέτασε επί μήνες έγγραφα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καταθέσεις και σειρά αποδεικτικών στοιχείων, επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα που είχε προκύψει μετά τις σχετικές καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου για το ποιος ασκούσε στην πραγματικότητα διοίκηση στον Προμηθέα μετά τη μεταβίβαση των μετοχών του Ευάγγελου Λιόλιου το 2020;

Υπενθυμίζεται ότι στην απόφασή της, που είχε εκδοθεί πριν το καλοκαίρι, η ΕΕΑ επέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ, 10.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ και ζήτησε τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ

Η ΕΕΑ μιλά για ουσιαστική διοίκηση

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν δεν αντιμετωπίστηκαν ως απλές προσωπικές επικοινωνίες ενός ανθρώπου που είχε ιστορικούς δεσμούς με τον Προμηθέα.

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Η Επιτροπή εξετάζει επικοινωνίες και περιστατικά που αφορούν αγωνιστικό σχεδιασμό, επιλογές αθλητών, οικονομικά ζητήματα, διαπραγματεύσεις και επικοινωνία με τον προπονητή, και καταλήγει, κατά πλειοψηφία, σε κρίση περί ουσιαστικής συμμετοχής του Ευάγγελου Λιόλιου στη διοίκηση και λειτουργία της ΚΑΕ.

Μάλιστα, στην απόφαση αναλύεται εκτενώς και η κατάθεση του πρώην προπονητή του Προμηθέα και νυν του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου, καθώς και οι επικοινωνίες που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής.

Η μεταβίβαση του 2020 και το κρίσιμο ερώτημα

Η ΕΕΑ είχε εγκρίνει το 2020 τη μεταβίβαση των μετοχών του Ευάγγελου Λιόλιου στον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, τον Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και τον Άγγελο Ζαννή. Το ζήτημα που τέθηκε τώρα, όμως, ήταν διαφορετικό: εάν η εικόνα που δημιουργήθηκε μετά τη μεταβίβαση των μετοχών ανταποκρινόταν στην πραγματική άσκηση της διοίκησης της ΚΑΕ.

Η Επιτροπή εξετάζει ακριβώς αυτήν τη διάσταση και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια της παρουσίας και της δραστηριότητας του Ευάγγελου Λιόλιου γύρω από κρίσιμες αποφάσεις του Προμηθέα. Και εδώ πλέον η υπόθεση αποκτά άλλη διάσταση.

Το «χτύπημα» στον Προμηθέα

Η τελική απόφαση της ΕΕΑ είναι εξαιρετικά βαριά. Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ανακαλέσει το πιστοποιητικό που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Παράλληλα επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών και πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Και υπάρχει ακόμα μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία: η ΕΕΑ αποφάσισε τη διαβίβαση της απόφασης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και στον ΕΣΑΚΕ για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Με δεδομένη πλέον την απόφαση της ΕΕΑ, της διοικητικής Αρχής δηλαδή του ελληνικού μπάσκετ, η ΕΟΚ καλείται πλέον να αναλάβει την περαιτέρω διαχείριση των όσων έχουν αποκαλυφθεί. Πώς θα αντιμετωπίσει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μια απόφαση που της διαβιβάζεται για τις νόμιμες ενέργειές της και στην οποία ένα από τα κεντρικά πρόσωπα είναι ο πρόεδρος της ίδιας της Ομοσπονδίας;

Σημειώνεται πως αν και η απόφαση της ΕΕΑ δεν συνεπάγεται ότι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ χάνει τη θέση του, ωστόσο φαίνεται πως επιβεβαιώνει τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου, η οποία έχει θέσει θέμα ασυμβίβαστου. Πλέον η «μπάλα» περνά στα χέρια της ΕΟΚ, πέραν των όποιων λοιπόν δικαστικών εξελίξεων προκύψουν.