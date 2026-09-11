Ιδιαίτερη συγκίνηση και θλίψη έχει σκορπίσει ο πρόωρος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένα ακόμη στιγμιότυπο από τον Γιώργο Μαζωνάκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο γνωστός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, ενώ η έρευνα που αφορά τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Λίγες ώρες μετά από τη δυσάρεστη είδηση τα social media και το διαδίκτυο πλημμύρισε από στιγμιότυπα του τραγουδιστή, επιβεβαιώνοντας την απλότητα του χαρακτήρα του και την πολυδιάστατη προσωπικότητά του.

Το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» προβλήθηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο του Γιώργου Μαζωνάκη να τραγουδάει με κρητική προφορά και να χορεύει πεντοζάλι φορώντας το χαρακτηριστικό σαρίκι στο κεφάλι του.

Ο ίδιος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά, ωστόσο είχε καταγωγή από την Σητεία της Κρήτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcaf1427apl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η δυσάρεστη είδηση πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, συνάδελφοι και θαυμαστές θέλησαν να γράψουν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο άνθρωπο και σπουδαίο καλλιτέχνη.

Ο Μανώλης Κονταρός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου με λίγα λόγια αναφέρθηκε στον ερμηνευτή: «Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής, καλλιτέχνης. Ένας καλός Κρητικός, ήτανε περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο, οπότε, ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα».