Τίνα Δάβου: «Μία παρακαταθήκη και ένα σημείο αναφοράς για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Παπαστράτος»

Την ιστορική διαδρομή των 95 χρόνων της μοιράστηκε για πρώτη φορά με το ευρύ κοινό η Παπαστράτος, μέσα από τις στιγμές και τις αναμνήσεις των ανθρώπων της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο επετειακό ντοκιμαντέρ «95 χρόνια Παπαστράτος-Αυτή είναι η ιστορία μας» του Σωτήρη Δανέζη. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και τον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

O Σωτήρης Δανέζης, παραγωγός του ντοκιμαντέρ και η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος

Το ντοκιμαντέρ, που υπογράφει ο Σωτήρης Δανέζης σε παραγωγή της Danezis Stories, καταγράφει μία πορεία σχεδόν ενός αιώνα μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων διαφορετικών γενεών, ιστορίες και σπάνιο αρχειακό υλικό. Από το Αγρίνιο και τον Πειραιά έως τον Ασπρόπυργο, και τον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρίας την τελευταία δεκαετία, ξεδιπλώνονται σημαντικοί σταθμοί της Παπαστράτος, αποφάσεις και αλλαγές που διαμόρφωσαν την εξέλιξή της, παράλληλα με τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που σημάδεψαν την ίδια τη χώρα.

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Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι της Παπαστράτος και οι εμπειρίες τους. Άνθρωποι που, σε διαφορετικές εποχές, κλήθηκαν να μάθουν κάτι καινούργιο, να αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονταν και να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η βιομηχανική ιστορία των 95 χρόνων αποκτά προσωπική διάσταση και αναδεικνύει όσα χρειάστηκαν κάθε φορά για να προχωρήσει η εταιρεία στο επόμενο βήμα.

Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και στελέχη της Παπαστράτος.

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, ανέφερε σχετικά: «Μοιραστήκαμε για πρώτη φορά με το κοινό την ιστορία 95 χρόνων της Παπαστράτος. Μία ιστορία που είναι κάτι παραπάνω από μία απλή καταγραφή γεγονότων. Είναι η διαδρομή της εταιρείας, οι άνθρωποί της και οι αποφάσεις που τη διαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Όλα όσα πολλές και πολλοί από εμάς βιώσαμε και καταφέραμε σήμερα να αποτυπώσουμε. Το ντοκιμαντέρ αυτό αποτελεί για εμάς μία παρακαταθήκη και ένα σημείο αναφοράς για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Παπαστράτος».

O Σωτήρης Δανέζης, παραγωγός του ντοκιμαντέρ, αναφερόμενος στη δημιουργία του σημείωσε: «Η ιστορία της Παπαστράτος διασταυρώνεται διαρκώς με την ιστορία της χώρας και με τις ζωές των ανθρώπων της. Στα γυρίσματα υπήρχαν πολλές στιγμές όπου ο άνθρωπος απέναντί μας σταματούσε απλώς να απαντά και άρχιζε να θυμάται. Μέσα από αυτές τις προσωπικές ιστορίες αναδεικνύεται και κάτι ακόμη: τι απαιτεί κάθε μεγάλη αλλαγή από τους ανθρώπους, προετοιμασία, προσπάθεια, προσαρμογή και συμμετοχή. Και αυτό είναι ένα από τα νήματα που ενώνουν τις διαφορετικές εποχές αυτής της διαδρομής».

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ αποτέλεσε ξεχωριστή στιγμή της φετινής παρουσίας της Παπαστράτος στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η εταιρεία συμμετέχει για 9η συνεχή χρονιά ως Επίσημος Υποστηρικτής, σε μία χρονιά κατά την οποία συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα. Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και στελέχη της Παπαστράτος.

{https://youtu.be/jtWlJPclOVg?si=uNA5DHsuc-uGdyZo}