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Βίντεο στα social media «ανέβασε» ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο στη ΔΕΘ.

Μία πρόγευση ενόψει της ομιλίας του, το Σάββατο (19:00), στη ΔΕΘ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε τρεις ερωτήσεις που προτίθεται να απαντήσει.

Ποιο είναι το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος;

Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μία χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες;

Πώς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και στα ισχυρά συμφέροντα.

«Παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7684218638798212374}