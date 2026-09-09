«Αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στα social media. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι αγαπήθηκε ιδιαίτερα τόσο για τη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα», έγραψε. Όπως σημείωσε, «η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι». «Τον αποχαιρετούμε με θλίψη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.

Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητα του στο λαϊκό τραγούδι.

Τον αποχαιρετούμε με θλίψη

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