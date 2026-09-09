Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στις 20 Σεπτέμβρη θα ανέβαινε στη σκηνή της Τεχνόπολης.

Με αφορμή την συμπλήρωση των 33ων χρόνων στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα παραχωρούσε μία ιδιαίτερη συναυλία στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Τεχνόπολη.

Η εμφάνισή του, είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με το θάνατό του να ανατρέπει τα δεδομένα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε πιστά.

Ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό πεντάγραμμο και τη νυχτερινή ζωή της χώρας.

Δύο μήνες πριν από το θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας ανακοίνωνε στους θαυμαστές του την ημερομηνία που θα τους συναντούσε στην Τεχνόπολη.

Μάλιστα, είχε συνοδεύσει την δημοσίευσή του με μία χαρακτηριστική έκφραση: «Γιώργοοο βγαίνεις…».

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να επισκέφτηκε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν οι γιατροί διέγνωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ ωστόσο όταν έφτασε στο «Ελπίς» βρισκόταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Dnews.gr το νοσοκομείο και το υπουργείο Υγείας. Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή έχει προκαλέσει σοκ.