Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει στον Τάσο Τρύφωνος για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Τα όσα έζησε στο Δρομοκαΐτειο, τις σχέσεις με την οικογένειά του, αλλά και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και πως την διαχειρίστηκε, είχε περιγράψει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος.

Τον Ιούλιου του 2026, ο ερμηνευτής είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια και χωρίς περιστροφές για τα όσα συνέβησαν με την οικογένειά του και το πως η αγάπη του κόσμου κατάφερε να του δώσει δύναμη να τα ξεπεράσει και να προχωρήσει.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με την είδηση να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε σε κάθε του εμφάνιση.

Στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, είχε ανοίξει τα χαρτιά του περιγράφοντας μία από τις πιο ψυχοφθόρες περιόδους της ζωής του.

Η ημέρα που οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για να οδηγηθεί στο Δρομοκαΐτειο

Αρχικά, είχε μοιραστεί τις μνήμες του από την ημέρα που οι αστυνομικοί τον είχαν παραλάβει από το σπίτι του και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο:

«Εκείνη την ημέρα γυρνάω από την βόλτα που έκανα με τον σκύλο μου, μετά από τη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω και χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο Δρομοκαΐτειο. Μου είπαν ότι αν υπογράψουν τρία άτομα Α βαθμού συγγένειας πρέπει να πας εκεί. Εγώ από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα, τότε ένιωθα περίεργα. Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία».

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«Τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία δεν ήταν καν μέρος του εαυτού μου. Ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό, στα πλαίσια του αστείου. Εκείνες τις ημέρες προσπαθούσαν να πάρουν τον σκύλο από εμένα… Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαξα μια ωραία μακαρονάδα, έφαγα, έκανα ντους, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο» ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Είχα έναν φόβο με την εξουσία. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ… Οπότε συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό. Ήταν αρκετά ευγενείς για να μη νιώθω άβολα. Υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου, τι θα γίνει (αν θα με κρατήσουν ή θα βγω). Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω. Γιατί γίνεται αυτό; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;»

«Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Εγώ πριν ήμουν στο Voice, έδινα συνεντεύξεις, πώς γίνεται ξαφνικά αυτός να έχει περίεργη συμπεριφορά; Κάτι υποθάλπει από κάτω, το οποίο δεν το ξέρω. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές και οι δημόσιες, δεν ήξερα τι συμβαίνει στο δημόσιο, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ντροπαλός και στην έκθεσή μου κάποιοι πίστευαν ότι είμαι αλαζόνας, αυτή ήταν μία άμυνα. Είμαι ντροπαλό παιδί, οπότε σκεφτόμουν πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, αλλά λέω να στηρίξουμε τα δικά μας. Δεν ήταν το πιο εύκολο, το αντιμετώπισα ως παρατηρητής του πράγματος. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ήταν τρόμος και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ», έλεγε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή»

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στην αγάπη μεταξύ των συγγενών, η οποία όπως είχε δηλώσει θα μπορούσε να αποδειχθεί «καταστροφική»:

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Του τύπου ‘πώς είναι δυνατόν, να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια;’».

«Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο», έλεγε.

{https://www.youtube.com/watch?v=UiquLxHf6bk&t=128s}