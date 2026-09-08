Συγκλονιστικός ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης κ. Αντώνης Ψαρόπουλος. Διαβάστε όσα είπε για το έγκλημα των Τεμπών.

«Ως πατέρας βιώνω μία κατάσταση οδυνηρή, καθώς έχασα την κόρη μου. Ως δικηγόρος έχω το μέγιστο κίνητρο να βρω τους λόγους και τις αιτίες για τις οποίες έχασε τη ζωή της καθώς και τους υπεύθυνους». Έτσι ξεκίνησε την κατάθεσή του σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος προηγήθηκε στην σειρά των μαρτύρων, στη δίκη των Τεμπών, προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του εντός της αίθουσας.

Μίλησε για παραλείψεις και ελλείψεις της ανάκρισης, που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων της υπόθεσης. Αναλόγως μίλησε για απώλεια σημαντικών στοιχείων της υπόθεσης εξαιτίας της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος.

«Εισαγγελέας και Ανακρίτρια δεν έκαναν καν αυτοψία»

Στην κατάθεσή του ο κ. Ψαρόπουλος τόνισε ότι τόσο ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (σήμερα πλέον Εισαγγελέας Εφετών) όσο και η τακτική ανακρίτρια που αρχικώς είχαν αναλάβει την υπόθεση δεν μετέβησαν ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος, ούτε έδωσε εγγράφως εντολή για την αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος. «Καυτηριάζω – σημείωσε στην κατάθεσή του ο πατέρας της Μάρθης - τη στάση του τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και της τακτικής ανακρίτριας. Δεν πήγαν καν στον τόπο δυστυχήματος. Να κάνουν επιτόπια αυτοψία. Προξενεί αρνητική εντύπωση ότι επί 6 μέρες γινόταν αλλοίωση του χώρου, μπάζωμα και ξεμπάζωμα και, κατά δήλωση τους δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Εάν δεν γινόταν αλλοίωση θα είχαμε λάβει πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που ακόμα ταλανίζουν την υπόθεση… Όταν κατατέθηκε μήνυση για το μπάζωμα επεξεργαστής αυτής ήταν ο ίδιος προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, που 6 μέρες και 6 νύχτες δεν έβλεπε τι γινόταν στον τόπο του δυστυχήματος. Όταν παρέλαβε τη μήνυση με δεικτικό ύφος αμφισβητούσε λεγόμενα μας. Όταν τον Οκτώβριο 2023 δώσαμε διευκρινίσεις ζήτησε να με δει παρουσία του δικηγόρου κ.Δακουρά. Το πρώτο που μου είπε, ζήτησε συγγνώμη για το ύφος του, ότι δεν «έκλεισε μάτι» 13 μέρες, κλπ. Δεν απάντησε γιατί, δεν αντιλήφθηκε μπάζωμα και ξεμπάζωμα και γιατί δεν διόρισε πραγματογνώμονα για τα αντικείμενα των θυμάτων στο ΑΤ Τεμπών».

Επικαλέστηκε την κατάθεση των δύο λειτουργών της Δικαιοσύνης στην υπόθεση Τριαντόπουλου και παράλληλα το έγγραφο του νυν προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας ότι ουδέποτε εκδόθηκε διάταξη από τις δικαστικές αρχές για την αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος, μετά την ολοκλήρωση μπαζώματος και ξεμπαζώματος.

Σε ό,τι αφορά τα «ερωτήματα που ταλανίζουν ακόμη την υπόθεση ακόμη» ο κ. Ψαρόπουλος περιέλαβε τις αιτίες που οδήγησαν στην πυρόσφαιρα, τη φωτιά και την απανθράκωση επιβατών, που επέζησαν της σύγκρουσης έχασαν όμως τη ζωή τους από τη φωτιά.

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Πρόχειρες ιατροδικαστικές εκθέσεις

Κατέθεσε επίσης στοιχεία για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «πρόχειρες» και εξήγησε ότι για περίπου 27 από τα θύματα ανέφεραν ως αιτία θανάτου την «απανθράκωση», η οποία όμως συνιστά το αποτέλεσμα και όχι την αιτία θανάτου. Αναφέρθηκε και στην έντονη απροθυμία της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας να συνδράμει στην έρευνα της τεχνικής συμβούλου – ιατροδικαστή, που ο ίδιος είχε διορίσει στην υπόθεση.

Παραλείψεις της ανάκρισης

Στις 16 Μαρτίου 2023 την υπόθεση ανέλαβε ο Εφέτης Ανακριτής κ. Σωτήρης Μπακαΐμης. Στην κατάθεσή του ο κ. Ψαρόπουλος μίλησε για ελλείψεις και παραλείψεις της ανάκρισης, που οδήγησαν σε μία δικογραφία με ελλείψεις και, κυρίως στην απώλεια σημαντικών στοιχείων της υπόθεσης.



«Στις 17/3/2023 καταθέσαμε αίτηση στην ανάκριση. Το πρώτο έγγραφο μας αφορούσε στο οπτικό υλικό από κάμερες επί της γραμμής που αφορούσαν την εμπορική αμαξοστοιχία. Ήξερα ότι υπήρχε υλικό. Καταθέσαμε πολλά τέτοια αιτήματα.

Ποτέ δεν έγινε κατάσχεση αυτού του υλικού πριν τον Αύγουστο 2023. Από τον Ιούνιο ζητούσα επίμονα να καταθέσει στην ανάκριση ο υπάλληλος που έκανε επεξεργασία υλικού βίντεο επιτήρησης. Δεν έγινε ποτέ.

Επίσης γνώριζα ότι οι καταθέσεις του εμπορευματικού σταθμού Θεσσαλονίκης υπήρξαν αντικρουόμενες σε ό,τι αφορά την ώρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας. Ούτε αυτό ερεύνησε. Παρότι είχαμε όλο το ψηφιακό υλικό για την επιβατική δεν είχαμε οτιδήποτε για την εμπορική που ενεπλάκη στην σύγκρουση».

Καταστροφή φιαλιδίων με αίμα των θυμάτων

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Ψαρόπουλος και στο γεγονός ότι λίγο καιρό μετά το δυστύχημα ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης έδωσε εγγράφως εντολή να καταστραφούν τα φιαλίδια με αίμα των θυμάτων, δηλαδή το βιολογικό υλικό και τα οστά που φυλάσσονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς και τα στιλεό (αναλυτικό ρεπορτάζ Dnews στις 8 Οκτωβρίου 2025).

Τον Ιούνιο του ‘24 διαπιστώσαμε παραλείψεις στην ανάκριση. Υποβάλαμε σχετικό υπόμνημα στην προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών. Δεν μας ζητήθηκε καμία εξήγηση. Κάτι δεν κάνει σωστά, καθυστερεί, δεν δίνει σε στοιχεία σημασία. Στο υπόμνημα κάναμε αναφορά σε εντολή καταστροφής φιαλιδίων με το βιολογικό υλικό των θυμάτων. Εάν δεν είχε καταστραφεί δεν θα αναγκαζομαστε να ζητήσουμε εκταφές που είναι διαδικασία εξαιρετικά βαριά και δύσκολη… Εκείνη την περίοδο καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία έθεσε το θέμα ως αίτημα εξαίρεσης. Φυσικά από το Δικαστικό Συμβούλιο απορρίφθηκε. Δεν περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Εμείς όμως ζητούσαμε μόνο την αλήθεια και αυτό γιατί είχε προηγηθεί το μπάζωμα».

Τί (ακόμη) δεν ερευνήθηκε

Ο κ. Ψαρόπουλος υπήρξε καταπέλτης στην κατάθεση του σε σχέση με τις παραλείψεις της ανάκρισης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την 717 η οποία κατέληξε στην επιβολή υπέρογκων εγγυήσεων, τόνισε: «Εκκρεμούσε η Ευρωπαϊκή δικογραφία για 717 και κατά ανάκριση αρκούσε ότι είχαν επιβληθεί εγγυήσεις. Αυτοί οι εκπρόσωποι δεν κλήθηκαν ποτέ. Δεν ασχολήθηκε καθόλου η ανάκριση. Ο χρόνος υπήρχε. Άλλωστε οι διώξεις κατά των 16 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ έγιναν αρχές 2024. Δεν διερευνήθηκαν συμμετοχικές ή άλλες πράξεις. Από τις διαρκείς παρατάσεις της σύμβασης οικονομικά ευνοημένη βγήκε η κοινοπραξία.

Επίσης, δεν διερευνήθηκε η υπηρεσιακή εμπλοκή του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Π. Τερεζάκη σε θέματα ασφάλειας. Λες και αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ. Ούτε καν κλήθηκε να καταθέσει από την ανάκριση, την ώρα που ένα χρόνο πριν το δυστύχημα υπήρξε τεχνικός σύμβουλος του ΟΣΕ σε θέματα ασφάλειας».

Πυρόσφαιρα και φωτιά

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του επανέλαβε τα περί παραλείψεων της ανάκρισης, τις οποίες (παραλείψεις) «κληρονόμησε η δίκης που είναι σε εξέλιξη. «Ένα χρόνο μετά - πρόσθεσε - μάθαμε για τη μεταφορά χωμάτων με βιολογικό υλικό από τον τόπο του δυστυχήματος. Η ανάκριση άφησε στοιχεία να χαθούν.

Μείζον ζήτημα διερεύνησης, η οποία δεν έγινε ποτέ από τις Αρχές αφορούσε η φωτιά, κυρίως για εκείνους που έλαβαν καμένους τους ανθρώπους τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν δεν υπήρχε η πυρκαγιά θα είχαν προσεγγίσει πιο εύκολα οι διασώστες. Θα είχαμε λιγότερα θύματα εάν δεν υπήρχε πυρκαγιά.

Τα βίντεο δόθηκαν το Νοέμβριο 2024. Ζητήσαμε άρση απορρήτου για τηλέφωνα σταθμαρχών και μηχανοδηγών καθώς και του ρυθμιστή κυκλοφορίας και έλξης. Είναι βέβαιο ότι υπήρχαν υπηρεσιακά τηλέφωνα στην Hellenic Train.

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα. περιορίστηκε σε μισή ώρα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Επανήλθαμε με αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών. Ο Εισαγγελέας δέχθηκε, ωστόσο είχε περάσει αρκετός χρόνος και οι εταιρείες δεν είχαν υποχρέωση να τηρούν αρχεία. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις σε Ιχνηλάτηση ταχυτήτων, στάσεων, κλπ στα συστήματα GPS. Είχαμε τα πάντα από υλικό για επιβατική αλλά τίποτα για εμπορική. Υπήρχαν επίσης διφορούμενες καταθέσεις υπαλλήλων εμπορικού σταθμού για το πότε αναχώρησε από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία. Μεγάλη προσπάθεια να διαπιστώσουμε πότε ξεκίνησε, πως φτάσαμε στη σύγκρουση, με τί ταχύτητες πήγαινε...

Πληρέστερα στοιχεία από GPS επιβατικής αλλά δεν πήραμε για εμπορική παρά μόνο λίγα λεπτά αναχώρησης και λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση. Μεγάλη καθυστέρηση από ανάκριση για περαιτέρω διευκρινίσεις και είχαμε και το περίεργο να βλέπεις άλλους διαφορετικούς χρόνους από τις δύο μηχανές εμπορικής που ήταν συνδεδεμένες.

Επίσης σε πρώιμο στάδιο υποβάλαμε αίτημα στη Siemens για καταλληλότητα ελαίων κλπ. Απάντησαν τηλεγραφικά ότι ήταν μια χαρά τα έλαια.

Προσπαθήσαμε να βρούμε τα αίτια τής πυρόσφαιρας που απανθράκωσε την κόρη μου».

Τέλος, αναφέρθηκε στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο φάνηκε να μην αξιολογείται ως σημαντικό από την ανάκριση, στην εκδίωξη των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα από τον τότε προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην εντολή από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης να μην ανοίξουν γονείς και συγγενείς τα φέρετρα των ανθρώπων τους καθώς και στην σύμβαση που υπέγραψε ο ΟΣΕ με την HELLENIC TRAIN ένα χρόνο πριν το δυστύχημα, βάσει της οποίας η εταιρία μπορούσε να σταματήσει τα τρένα χωρίς ρήτρα εάν έβλεπε προβλήματα και κινδύνους στο δίκτυο.

Η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου θα συνεχιστεί και αύριο. Αρχικά ερωτήσεις θα καταθέσει ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο στελεχών της Hellenic Train.