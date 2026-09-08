Βολές Βαρουφάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα, από τη ΔΕΘ.

Κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, άσκησε ο Γιάνης Βαρουφάκης, στη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στο περιθώριο της ΔΕΘ.

«Ο κ. Μητσοτάκης διαπίστωσε ανάπτυξη, έδωσε κάποια φιλοδωρήματα, και υποσχέθηκε κι άλλη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», δήλωσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, που συνέχισε επιχειρηματολογώντας για το τι σημαίνει «ανάπτυξη» για τους πολλούς.

«Οι πολίτες ακούνε τη λέξη ανάπτυξη και κάνουν τον σταυρό τους. Επειδή βλέπουν το χρήμα να ρέει πολύ πιο γάργαρο από ποτέ αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί οι τσέπες τους είναι πιο άδειες από ποτέ», σχολίασε, συμπληρώνοντας πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση πηγαίνουν στη ΔΕΘ «να τους κατευνάσουν με επιδοματολογία, με φιλοδωρήματα τα οποία θα χρεωθούν τα παιδιά τους, με εξαγγελίες για κοινωνικά τιμολόγια, πατριωτικές εισφορές και άλλα τέτοια πράσινα άλογα».

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε ο Γιάνης Βαρουφάκης, η κυβέρνηση «είχε πρόσβαση σε πολύ χρήμα, το περισσότερο βέβαια δανεικό». Ένας πακτωλός, συμπλήρωσε, πέρασε μέσα από την οικονομία. «Το πού πήγε το ποτάμι αυτού του χρήματος, το ξέρουμε. Πήγε στην Ελλάδα των ολιγαρχών, των πολυεθνικών, των δήθεν αγροτών, των διαπλεκόμενων με το σύστημα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των τραπεζών. Όσο για την Ελλάδα των μισθωτών, των πραγματικών αγροτών, των μικρομεσαίων, των ανθρώπων που φορολογούνται ανελέητα, που παράγουν την υπεραξία την οποία δεν θα δουν ποτέ, που ασφυκτιούν, που στο τέλος πρέπει να ανεχθούν και τις ανοησίες του πολιτικού προσωπικού του συστήματος το οποίο μάλιστα δεν χάνει ευκαιρία να τους κάνει κηρύγματα περί προσωπικής ευθύνης για την άθλια κατάστασή τους», τόνισε.

Βαρουφάκης: Το χυδαίο παράδοξο

Έτσι, δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, φτάσαμε «στο χυδαίο παράδοξο: Η βαθιά κρατική χρεοκοπία του 2010 να περάσει εν έτει 2026 στα 4/5 του πληθυσμού». Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έκανε λόγο για δύο οικονομίες, «του ενός πέμπτου, των κληρονόμων και των προστατευόμενων κηφήνων που φύονται στη σκιά των παντοδύναμων ολιγαρχών» και «των τεσσάρων πέμπτων, των κολίγων της χρεοδουλοπαροικίας».

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Ο κ. Βαρουφάκης εξέφρασε την έποψη ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε τέλος όχι εποχής, αλλά στο τέλος αυτού του κεφαλαίου της μνημονιακής Ελλάδας, του κεφαλαίου που θα μπορούσε να ονομαστεί: Παραπλανητική Ανάπτυξη».

Σε άλλο σημείο, σχολίασε τα επιδόματα και τους φόρους που ακούστηκαν στη ΔΕΘ. «Τα επιδόματα απλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά: Το επίδομα ενοικίου απλά αυξάνει κι άλλο τα νοίκια. Τα επιδοτούμενα στεγαστικά αυξάνουν τις τιμές των σπιτιών. Το επίδομα ρεύματος απλά αυξάνει τα κέρδη του καρτέλ ενέργειας», είπε από τη μία.

Για τη φορολόγηση του πλούτου, σχολίασε ότι αυτό σημαίνει «χρόνια ολόκληρα δικαστικών μαχών του κράτους με τους στρατούς λογιστών των ολιγαρχών και των πολυεθνικών». Συνέχισε λέγοντας ότι «οι δήθεν φόροι πλούτου, που μάλιστα τολμούν να τους ονομάσουν “πατριωτική εισφορά” (...) δεν θα δώσουν ούτε χαρτζιλίκι στο αδηφάγο κράτος των ολιγαρχών».