Αναφερόμενος στην πατριωτική εισφορά, διευκρίνισε ότι πρόκειται για φόρο στην περιουσία και όχι στο εισόδημα.

Στο αναλυτικά κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ., στη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας και στην απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις επίσημες προβλέψεις αναφέρθηκε ο Τομεάρχης Οικονομικών της Συμπαράταξης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Real FM 97,8.

Όπως επισήμανε, η ΕΛ.Α.Σ. είναι η μόνη πολιτική δύναμη που παρουσίασε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένα μέτρα, ποσά και πηγές χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τον ενισχύει με νέα έσοδα από τη φορολόγηση των μερισμάτων, της περιουσίας και άλλων μορφών οικονομικής ισχύος, χρηματοδοτώντας την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για τα βασικά οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Φ. Κουτεντάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «λαθροχειρία» στην υποτιθέμενη κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., καθώς, όπως είπε, το κυβερνητικό επιτελείο κοστολόγησε διαφορετικά μέτρα από εκείνα που πραγματικά ανακοινώθηκαν, χωρίς να είναι σαφές ποιος πραγματοποίησε τους σχετικούς υπολογισμούς.

Υπενθύμισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. έχει δεσμευτεί να υποβάλει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανεξάρτητης κοστολόγησης που ξεκινά τον Νοέμβριο του 2026, ενώ αντίστοιχη δέσμευση δεν έχει ακόμη αναληφθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος στην πατριωτική εισφορά, διευκρίνισε ότι πρόκειται για φόρο στην περιουσία και όχι στο εισόδημα. Η επιβάρυνση αφορά την καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1% των πολιτών, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα χρέη και οι σχετικές υποχρεώσεις. Τόνισε, παράλληλα, ότι η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας δεν αποτελεί κάποια πρωτοφανή καινοτομία, αλλά πολιτική που συζητείται διεθνώς και έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, ενώ το κράτος διαθέτει τρόπους να αντιμετωπίσει τη φοροαποφυγή όταν υπάρχει η αντίστοιχη πολιτική βούληση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μισθολογικές παρεμβάσεις για το προσωπικό της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, οι οποίες αποτυπώνονται ρητά στο πρόγραμμα και εφαρμόζονται σταδιακά.

Όπως εξήγησε, στόχος τους δεν είναι η προεκλογική ικανοποίηση επιμέρους κατηγοριών, αλλά η δημιουργία κινήτρων ώστε γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στο σύνολο της κοινωνίας. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κ. Κουτεντάκης έκανε λόγο για «αναπτυξιακή μεταφυσική». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχους για το 2030 ανάπτυξη άνω του 2%, ανεργία χαμηλότερη από 6% και επενδύσεις πάνω από 20% του ΑΕΠ. Ωστόσο, το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα που έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση προβλέπει για το 2029 ανάπτυξη 1,3%, ανεργία 7,9% και επενδύσεις στο 18% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση, επομένως, ανακοινώνει στόχους αισθητά υψηλότερους από τις δικές της επίσημες προβλέψεις, χωρίς να εξηγεί από πού θα προκύψει η διαφορά: ποιες νέες επενδύσεις, ποια αύξηση της παραγωγικότητας και ποιες εξαγωγές θα επιτρέψουν αυτή την υπέρβαση, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Το γεγονός ότι ένας στόχος εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό δεν σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί με κάποιον μαγικό τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, υπογράμμισε ότι υπάρχει σοβαρή ασάφεια σχετικά με το ποια από τα μέτρα της ΔΕΘ είναι πραγματικά νέα και ποια έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Ως παράδειγμα ανέφερε την ενίσχυση των συνταξιούχων, όπου η ουσιαστικά νέα παρέμβαση είναι πολύ μικρότερη από το συνολικό ποσό που παρουσιάστηκε, καθώς μέρος της ενίσχυσης είχε ήδη αποφασιστεί. Ορισμένες φορολογικές μειώσεις ή αυξήσεις δαπανών μπορεί να κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, είναι αν διατυπώνονται με αρκετή σαφήνεια ώστε να μπορούν να κοστολογηθούν και, κυρίως, αν στηρίζονται σε οικονομικές προβλέψεις που έχουν πραγματική βάση και δεν ανήκουν στη σφαίρα της «αναπτυξιακής μεταφυσικής».