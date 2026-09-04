Ποιος έχει κοστολογήσει το πρόγραμμα Μητσοτάκη;

Τον Νοέμβριο, πληροφορούμαστε, θα κοστολογήσει τις εξαγγελίες των κομμάτων που θα το ζητήσουν από αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Η ΕΛΑΣ θα το καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Έχει βλέπετε επικεφαλής του οικονομικού της προγράμματος τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, πρώην επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, έναν από τους τρεις που θεωρούνται ως οι πλέον ειδικοί επί του θέματος.

Απορία: Ο πρωθυπουργός, που λέει ότι οι εξαγγελίες του είναι κοστολογημένες, μήπως να μας πει ποιος τις αξιολόγησε; Ο ίδιος;

ΥΓ: Κάποτε πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση περί αξιολόγησης. Γιατί προφανώς ζούμε ξανά μια τρέλα!

Β.Σκ.