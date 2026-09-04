Εβδομαδιαία κέρδη καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και κυρίως για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν την Παρασκευή κατά 0,2%, στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 0,3%, στα 91,56 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Μπρεντ καταγράφει άνοδο 7,1% και το WTI 9,8%, με τα δύο συμβόλαια να οδεύουν προς τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες αυξήσεις από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουλίου.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται οι νέες εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι αμερικανικές επιθέσεις αυτής της εβδομάδας, οι οποίες προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων Ιρανούς αμάχους, αποτέλεσαν τις σφοδρότερες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών από τον Ιούλιο. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στα τέλη Φεβρουαρίου, βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα.

Κλιμάκωση

Την ανησυχία ενίσχυσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις για πλήγματα σε στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν σχεδιάζει συνομιλίες με το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν, από την πλευρά του, διεύρυνε τη λίστα των πλοίων που θεωρεί μη συμμορφούμενα και τα οποία κινδυνεύουν με πρόστιμα, κατάσχεση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να διασχίσουν τα Στενά. Τα ιρακινά πλοία παραμένουν μεταξύ των λίγων που έχουν λάβει άδεια διέλευσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου στα 2,34 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, από 1,35 εκατ. τον Ιούλιο.

Αντίβαρο στην άνοδο των τιμών αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι εξακολουθεί να υπάρχει προοπτική συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.