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Φαίνεται πως επέστρεψαν και οι τελευταίοι εκδρομείς του καλοκαιριού καθώς από το πρωί παρατηρείται «κόλαση» στην Αττική Οδό.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται το πρωί στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω συμβάντος στο ύψος της Φυλής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού στο X, η δεξιά λωρίδα στο σημείο παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου οι οδηγοί θα χρειαστούν περίπου 15 έως 20 λεπτά επιπλέον από τη Μεταμόρφωση έως τη Φυλή.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Προβλήματα καταγράφονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

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Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 10 έως 15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ αντίστοιχη καθυστέρηση, 10 έως 15 λεπτών, σημειώνεται και στην έξοδο για Λαμία.

Οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους.

{https://x.com/aodostraffic/status/2095755572633010521}