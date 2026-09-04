«Μεταγραφή» στο ΠΑΣΟΚ για την Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον Λευτέρη Αβραμάκη.

Τις ικανότητες τους στον πεντοζάλη έδειξαν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και βουλευτές, όπως η Ευαγγελία Λιακούλη. Μετά το τέλος της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκίνησε το γλέντι στην πλατεία Ελευθερίας, με τους Νίκο Γωνιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη να ξεσηκώνουν τον κόσμο.

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Η στιγμή ωστόσο που ξεχώρισε ήταν η έκπληξη που έκαναν στην Ελένη Βατσινά οι συνάδελφοι της για τα γενέθλια της, όταν ζήτησαν από την ορχήστρα να πει το γνωστό τραγούδι «να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη στιγμή μέσα στο εορταστικό κλίμα που επικρατούσε μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής εκδήλωσης.

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Παράλληλα όμως υπήρχαν και κάποιες παρουσίες που χρίζουν αναφοράς. Συγκεκριμένα, το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν η Ολυμπία Τελιγιορίδου που στο παρελθόν είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης Τσίπρα και ο Λευτέρης Αβραμάκης που επίσης είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 στις Σέρρες.

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Ε.Σ.