Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τον 68χρονο αναζητούσαν από το πρωί τα οικεία του πρόσωπα.

Τραγωδία σημειώθηκε στον δήμο Αρχανών - Αστερουσιών του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς νεκρός εντοπίστηκε σε χωράφι παλιός δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, πρόκειται για έναν άνδρα 68 ετών που εντοπίστηκε περίπου στις 21:00 της Πέμπτης (03/09). Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραύματα από καραμπίνα.

Ο εκλίπων ήταν ενεργός στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς εκλεγόταν με την παράταξη του δημάρχου και είχε αναλάβει θέσεις με πολλές αρμοδιότητες.

Οι συγχωριανοί του και τα οικία του πρόσωπα τον αναζητούσαν από το πρωί της Πέμπτης και το απόγευμα βγήκαν με τα αυτοκίνητα να τον ψάξουν στη γύρω περιοχή.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, με το σενάριο που εξετάζεται περισσότερο να είναι εκείνο της αυτοκτονίας.