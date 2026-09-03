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Οι νέα ανάρτηση της ηθοποιού.

Ακόμα μία ημέρα στο Μεξικό πέρασε η Ευγενία Σαμαρά, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και απαθανατίζοντας με την κάμερά της μοναδικά φυσικά τοπία.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός βρέθηκε στο Τουλούμ, όπου έζησε μία διαφορετική ημέρα ανάμεσα σε ροζ φλαμίνγκο και παραδοσιακές βραδινές τελετουργίες των μάγια.

Μέσα από τις εμπειρίες της, κατάφερε να γνωρίσει καλύτερα τον πολιτισμό και τις συνήθειες των ντόπιων, ενώ κολύμπησε τη νύχτα μέσα σε «φυσικά πηγάδια» και γευμάτισε με φόντο το εντυπωσιακό γαλάζιο.

Η ίδια, πόζαρε μέσα στην εμβληματική θέα και πρόσθεσε ακόμη μία εμπειρία στο βιβλίο της ζωής της.

Όπως συνηθίζει μάλιστα, στο συνοδευτικό κείμενο, αποτύπωσε μερικές από τις εμπειρίες της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

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«Mexico Journal - Entry 20 - Flamingos n stuff

Νερά καραϊβικής, ροζ φλαμίνγκο, σεβίτσε και γουακαμόλε στη μέση του πουθενά, βραδινή τελετουργία μάγια , μπάνιο σε βραδινή σενότα και ανάμεσα διάφοροι χοροί! Έτσι το ζούμε στην Τουλούμ.

Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκαιο».

{https://www.instagram.com/p/Dc1biDADQrV/?hl=el&img_index=10}

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία της από την συνάντηση με φαλαινοκαρχαρία και γιγάντια σαλάχια.

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