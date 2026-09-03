Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από το ταξίδι του στην Ισλανδία. Οι εντυπωσιακοί καταρράκτες.

Ο Γιώργος Λιάγκας λίγο πριν από την επιστροφή του στο τηλεοπτικό του πόστο, βρήκε την ευκαιρία να διοργανώσει ένα άκρως εντυπωσιακό ταξίδι στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ισλανδία.

Ο γνωστός παρουσιαστής, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ισλανδία, και οι αναρτήσεις του «προδίδουν» τον ενθουσιασμό του με τη χώρα και τα φυσικά τοπία.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας απαθανάτιζε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της χώρας, όπως τους καταρράκτες Gullfoss (Γκάλφος).

{https://www.instagram.com/p/Dc1L9r4O7le/?hl=el}

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Από το συγκεκριμένο σημείο προσπάθησε να περιγράψει την μαγική εικόνα που αντικρίζει, σημειώνοντας ότι τα πετρώματα του καταρράκτη είναι ηφαιστειογενή:

«Από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου… Αυτοί εδώ οι διπλοί καταρράκτες. Πρώτοι καταρράκτες - και εδώ δεύτεροι… Η συνέχεια. Βλέπετε πώς πέφτει, εντυπωσιακό… Είναι μαύροι βράχοι γιατί είναι ηφαιστειακό το πέτρωμα… Μόνο η φύση αυτά. Ισλανδία. Μοναδική».

Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις αποκαλύπτει ότι ταξίδεψε στην Ισλανδία με παρέα.