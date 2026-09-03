Ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ κατά της Ευρωβουλής, για μνημείο στη Λευκωσία.

Επίθεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς εξαπέλυσε η Τουρκία, κατηγορώντας τους ότι γίνονται «εργαλεία ελληνοκυπριακής προπαγάνδας», λόγω απόφασης για μνημείο στη Λευκωσία.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται στη γνωμοδότηση της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων της Ευρωβουλής για τον προϋπολογισμό του 2027, στην οποία πρότεινε τη διάθεση κονδυλίων για την κατασκευή του μνημείου

Στις αρχές Ιουλίου, η Ευρωβουλή υιοθέτησε ψήφισμα για τον αντίκτυπο που είχε σε γυναίκες και κορίτσια η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, για τα εγκλήματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τις συνέπειες στην ισότητα των φύλων. Με το ίδιο ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την πρωτοβουλία ανέγερσης μνημείου για τις γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας, στη Λευκωσία.

Η Άγκυρα, μέσω της ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε σε μνημείο για «τη συκοφάντηση» των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Επέμεινε στα περί «ειρηνευτικής επιχείρησης» στην Κύπρο το 1974, που «απέτρεψε την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού και έφερε την ειρήνη σε όλο το νησί για πάνω από μισό αιώνα».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι «οι ισχυρισμοί που προβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά διαστρεβλώνουν ιστορικά γεγονότα και πολιτικοποιούν το ζήτημα» και στη συνέχεια στράφηκε κατά των ευρωπαϊκών θεσμών.

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«Αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, οι θεσμοί της ΕΕ παρεκκλίνουν από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης και γίνονται εργαλεία της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας, υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους αξιωματούχους της ΕΕ «να μην γίνονται όργανα όσων θέλουν με κάθε βήμα τους να απομακρύνουν την Τουρκία από την ΕΕ».