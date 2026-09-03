Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί πολιτική ομιλία για τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ.

Ομιλία πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

{https://www.youtube.com/watch?v=eSX5CsN46a0}

Αναλυτικά η ομιλία του:

Δημοκρατικέ λαέ της Κρήτης, σε αυτή εδώ την πλατεία πιάνουμε ξανά το νήμα της ιστορίας. Ευχαριστώ για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σήμερα 3 Σεπτέμβρη 2026 τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Του Κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα.

Επιλέξαμε την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων που στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αλλαγή. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου, την Κρήτη που κράτησε την παράταξη ζωντανή στις δύσκολες στιγμές.

Γιατί από εδώ; Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης για τις επόμενες εκλογές. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, να κάνουμε την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία κι αυτό είναι χρέος για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Η 3η Σεπτέμβρη μας συνδέει με τους αγώνες για Σύνταγμα και Δημοκρατία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό, έκανε μια ιστορική τομή, έδωσε στη Δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Δημοκρατία είναι να μπορείς να μορφωθείς, να έχεις πρόσβαση στην Υγεία, να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της Αλλαγής. Τα δικαιώματα των Γυναικών, η Εθνική συμφιλίωση και να έχει τη δυνατότητα το παιδί του φτωχού να σπουδάσει. Το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε υποδομές, άνοιξε την ευρωπαϊκή πορεία, η χώρα είχε διεθνή παρουσία.

Αυτή είναι η ιστορία μας, δεν τη νοσταλγούμε παθητικά. Αντλούμε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τους αγώνες του μέλλοντος. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ποια δικαιώματα θα κατοχυρώσουμε. Ποιες κοινωνικές κατακτήσεις θα δώσουμε ξανά, ποιο θα είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο. Για να μείνουν εδώ τα ελληνόπουλα.

Έχουμε χρέος να καταθέσουμε τις δικές μας αξίες, τιμώντας τους αγώνες μας. Ο κόσμος μας αλλάζει. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά. Θέλουμε μια Ευρώπη με τα δικά της προγράμματα. Οραματιζόμαστε την Ευρώπη της δικής της ενεργειακής και στρατηγικής ασφάλειας. Ασφάλεια είναι και το δίκαιο κράτος. Για αυτή την Ευρώπη αγωνιζόμαστε.

Ο πολίτης αναρωτιέται αν θα ζήσει καλύτερα. Έχουμε περισσότερα από ποτέ για να δημιουργήσουμε ευημερία, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι θα φτάσει στους πολλούς. Ένας εργαζόμενος μπορεί να παράξει 4 ώρες ό,τι παράγει σε 8. Ποιος θα λάβει το κέρδος;

Αυτά θα τα λύσει η πολιτική και οι αγώνες. Τα θέτουμε εμείς, στο ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα όμως αποκαλύπτεται και μια άλλη αλήθεια. Μας έλεγε οι διανοητές ότι το Κράτος είναι το πρόβλημα και ότι η αγορά βρίσκει μόνη της τις λύσεις. Οι τράπεζες κινδύνεψαν. Ποιος τις έσωσε το Κράτος; Με την πανδημία ποιος κράτησε όρθια την Οικονομία; Το Κράτος; Με την ενέργεια το ίδιο. Για ποιον επέστρεψε το Κράτος; Θέλουμε ένα κράτος που κοινωνικοποιεί τις ζημιές; Ένα κράτος που μοιράζεται τα οφέλη της Ανάπτυξης; Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει πλευρά. Είναι με την πλευρά του ανθρώπου και της προόδου. Αγωνιζόμαστε για ένα Κράτος διαφάνειας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους.

Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων; Θα περιμένουμε να αλλάξει από μόνη της η Ελλάδα; Θα περιμένουμε κόμματα που έχουν στήριξη από ολιγάρχες ή θα στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ; Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία με τη ΝΔ. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο λαός δεν αντέχει άλλη θητεία. Η κυβέρνηση μιλάει για επενδύσεις, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος της ακρίβειας και της στέγασης. Τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Και θέλουμε και μπορούμε. Δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν θέλουμε να γίνουμε διαχειριστές. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτικό προσωπικό. Λογοδοτούμε μόνο στον λαό.

Σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Είμαστε απέναντι στο ρουσφέτι και στα κόμματα παρέας και σε αυτά με σχέσεις με ολιγάρχες. Εμείς έχουμε αυτονομία. Πώς αλλιώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ και τις τράπεζες; Δείτε τι έγινε με τη ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα-Καμένου. Μίλησε για άριστους και τι οικοδόμησε; Ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης. Απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν κανόνας. Υποκλοπές. ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταστρατήγηση του Συντάγματος. Και μετά ζητά από τον πολίτη να πιστέψει ότι για όλα φταίει πάντα κάποιος άλλος.

Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να φταίει. Για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε παθογένειες του χθες. Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας, αλλιώς θα το κάνει ο ελληνικός λαός.

Απέναντι στο βαθύ κράτος, η παράταξη μας θα κερδίσει και θα οικοδομήσει ένα κράτος διαφάνειας. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Και στα εθνικά θέματα, δεν χωρούν αυταπάτες. Για χρόνια μας έλεγαν ότι με την Τουρκία έχουμε «ήρεμα νερά» και βλέπουμε «θαλασσοταραχή». Έχει αλλάξει κάτι; Η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται από τα συνθήματα. Κρίνεται από τα αποτελέσματα. Να θυμηθεί ο λαός τη δική μας εξωτερική πολιτική. Σήμερα τα «ήρεμα νερά» πήγαν περίπατο και η Τουρκία προβάλλει τη «Γαλάζια Πατρίδα». Το βλέπουμε και με τα θαλάσσια πάρκα. Αν η κυβέρνηση λέει σήμερα ότι η ενέργεια είναι αυτή παράνομη, τότε γιατί δεν διεκδίκησε κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη στην πράξη. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι μάχη εντυπώσεων. Το μήνυμα προς την Τουρκία είναι «θέλουμε συνθήκες καλή γειτονίας, αλλά προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των διεθνών κανόνων».

Έχουμε και την επιστροφή εκείνων που εμφανίστηκαν κάποτε ως «αντισυστημικοί σωτήρες». Αλλά αποδείχθηκε ότι το μόνο που ήθελαν εξ αρχής ήταν να φτιάξουν το δικό τους σύστημα εξουσίας. Έρχεται ο συγκυβερνήτης του κ. Καμμένου που βάφτιζε τον τυχοδιωκτισμό «ρήξη» και την ανευθυνότητα «αντισυστημισμό».

Και σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό. Το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος ενώ είναι αυτοί που έλεγαν άνοιξαν την πόρτα στα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Απευθύνονται στους συνταξιούχους αυτοί που κατάργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν το νόμο Κατρούγκαλου; Μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη, αλλά αφαίμαξαν τα μεσαία στρώματα;

Μιλάνε για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ενώ την υποθήκευσαν για έναν αιώνα στους δανειστές.

Τον Ιούλιο έλεγαν ότι συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ για τη Golden Visa, αλλά χθες άλλαξαν άποψη για να ξεπουλάμε τα σπίτια μας για να βάλουν 1 δις στο πρόγραμμά τους.

Γι’ αυτό το δίλημμα δεν είναι: συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός χθεσινού, αποτυχημένου παρελθόντος.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους Μεσσίες.

Και τώρα ζητάτε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Δεν τους χρωστά ο λαός. Έχει ήδη κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Ζητώ από κάθε πολίτη να αγωνιστούμε μαζί για να φέρουμε αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες.

Περισσότερα σε λίγο…