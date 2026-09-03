Χαιρετισμός Ευάγγελου Βενιζέλου για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Μήνυμα με σαφές πολιτικό και ιστορικό στίγμα έστειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον χαιρετισμό του για τη 3η Σεπτεμβρίου, την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε έμφαση στη διαχρονική συμβολή του κόμμτος στη μεταπολιτευτική πορεία της Ελλάδας, και στην ανάγκη ανανέωσης του ρόλου που διαδραματίζει το κόμμα.

Η επέτειος χαρακτηρίζεται όχι ως μια κομματική εκδήλωση, αλλά ως ευκαιρία ιστορικού απολογισμού και προβληματισμού για το μέλλον της Ελλάδας.

Στον χαιρετισμό υπογραμμίζεται παράλληλα ότι ένα ισχυρό και υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ παραμένει αναγκαίο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής συμπερίληψης, της εθνικής ενότητας και της προόδου.

Ο χαιρετισμός του Ευάγγελου Βενιζέλου

«Η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κομματικό γεγονός αλλά πρόσκληση ιστορικού αναστοχασμού και στοχασμού για το μέλλον του τόπου, πρόσκληση που απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία η οποία, σε μεγάλο βαθμό, οφείλει τη διαμόρφωσή της στο ΠΑΣΟΚ. Με τα θετικά και τα αρνητικά της μακράς μεταπολιτευτικής περιόδου που τέμνεται από τη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης. Η δοκιμασία αυτή μείωσε τα εκλογικά αλλά αύξησε τα ιστορικά μεγέθη του ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, του εθνικού και όχι του κομματικού προτάγματος.

Αυτό το ΠΑΣΟΚ, θεσμικό και επίκαιρο, προγραμματικό και υπεύθυνο, είναι εγγυητής ενός αξιακού συστήματος που δοκιμάζεται πανταχόθεν και σε όλα τα επίπεδα: της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής συμπερίληψης, της εθνικής ενότητας, της προόδου. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο».