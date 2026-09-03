«Καλώ τον λαό της Κρήτης, στις 19:30 εδώ από την ιστορική Πλατεία Ελευθερίας των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων, να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης», είπε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Περιοδεία στο κέντρο Ηρακλείου, συνοδευόμενος από βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά κομματικά στελέχη, πραγματοποίησε σήμερα, λίγες ώρες πριν την ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας (19:30), ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια», είπε ο πρόεδρος του κόμματος με φόντα τη συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974.

«Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή. Για την πολιτική αλλαγή του σήμερα. Απέναντι σε μια νέα κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό.

Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Διότι το μεγάλο μας «όπλο» είναι το πρόγραμμά μας, που θα παρουσιάσουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, και το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Καταλήγοντας υπογράμμισε: «Και πάνω απ’ όλα δεν έχουμε εξαρτήσει. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις. Τόσο εγώ, όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.

Σήμερα, λοιπόν, καλώ τον λαό της Κρήτης, στις 19:30 εδώ από την ιστορική Πλατεία Ελευθερίας των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων, να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης».