«Η ΕΛΑΣ δεν αρθρώνει κάποια συνεκτική πολιτική πρόταση ικανή να ανατρέψει την δυσμενή κατάσταση που έχει σχηματίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Το οικονομικό πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνει πως η ΕΛΑΣ δεν αρθρώνει κάποια συνεκτική πολιτική πρόταση ικανή να ανατρέψει την δυσμενή κατάσταση που έχει σχηματίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα επτά χρόνια της διακυβέρνησής του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι πολίτες χτες δεν άκουσαν λέξη για επαναφορά της 13ης ή/και της 14ης σύνταξης, δεν άκουσαν το παραμικρό για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ περιορίστηκε στο να προτείνει κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, ενώ δεν είπε τίποτα για τον ΦΠΑ στα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες, ούτε για τους έμμεσους φόρους που επιβάλλονται στα καύσιμα και την ενέργεια.

Επιπρόσθετα ο Αλέξης Τσίπρας, ενόσω τα πιο αδύναμα στρώματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πιο βασικές τους υποχρεώσεις, πρότεινε κατώτατο μισθό μόλις… 50 ευρώ παραπάνω από αυτόν που έχει ήδη εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετάθεσε τις αυξήσεις των υπόλοιπων μισθών στο «άγνωστο μέλλον» της αύξησης της παραγωγικότητας και των επενδύσεων.

Όσον αφορά, δε, την περίφημη «Πατριωτική Εισφορά», τόσο οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα όσο και οι διευκρινήσεις του επιτελείου του αναδεικνύουν την επικοινωνιακή στόχευση με σκοπό να καλυφθεί η ατολμία. Αφενός η συγκεκριμένη «εισφορά» υπολείπεται σημαντικά τόσο των προτάσεων του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν και του Μπέρνι Σάντερς (προτείνουν φόρο 2% και 5% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 1%)», τονίζει η Πατησίων με αφορμή τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Αφετέρου, το συγκεκριμένο σχέδιο θα αντικαταστήσει όλους τους φόρους που επιβάλλονται σήμερα στον μεγάλο πλούτο, ενώ θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις μείωσής του, με ορατό τον κίνδυνο η τελική επιβάρυνση να είναι τελικά μικρότερη από αυτήν που ισχύει σήμερα. Επιπρόσθετα το επιτελείο της ΕΛΑΣ αποσαφήνισε πως η Εισφορά θα επιβληθεί οριστικά μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο δίνοντας περιθώριο σε όσους το επιθυμούν να κρύψουν ακόμα καλύτερα την προσωπική τους περιουσία σε off-shore και φορολογικούς παραδείσους.

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Τα παραπάνω και πολλά ακόμα αποδεικνύουν πως η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν στόχο να χτυπήσουν αποφασιστικά τις ανισότητες που έχει γιγαντώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια κοινωνία που αγωνιά για την επιβίωσή της, η ΕΛΑΣ επενδύει στην μοιρολατρία και τις ελάχιστες προσδοκίες των πολιτών.

Τις ανισότητες που προκαλεί και αξιοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς όφελος των ισχυρών, μπορεί να τις ανατρέψει μόνο η πολιτική και το πρόγραμμα της Αριστεράς, που με αυτοπεποίθηση θα μάχεται για την αναδιανομή του πλούτου, θα φορολογήσει πραγματικά τον πλούτο και θα αυξήσει την δύναμη των εργαζόμενων στην οικονομία και κοινωνία».