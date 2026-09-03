Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε άμεσα αντανακλαστικά στο πολιτικό σύστημα.

Στο επίκεντρο συντονισμένων πολιτικών «πυρών» βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την παρουσίαση των εξαγγελιών του, στο πλαίσιο της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ.

Κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους και επιχειρούν, το καθένα από τη δική του αφετηρία, να αποδομήσουν τόσο τις προτάσεις, όσο και το πολιτικό αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού.

Οι αντιδράσεις ήρθαν σχεδόν αμέσως. Στην κυριολεξία. Πριν καλά καλά ολοκληρώσει την ομιλία του, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ είχαν κάνει γνωστές τις θέσεις τους, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει την πολιτική ατζέντα και προκαλεί άμεσα αντανακλαστικά στο πολιτικό σύστημα.

Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ένταση των αντιδράσεων, αλλά και το εύρος τους. Ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπος με «πυρά» από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος, με τη ΝΔ να επιχειρεί να ξυπνήσει μνήμες από το 2015 και το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί ότι αντέγραψε μεγάλο μέρος των δικών του προτάσεων και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εντοπίζουν σημαντικές αποκλίσεις από θέσεις που μέχρι πρότινος μοιράζονταν με τον Αλέξη Τσίπρα.

Κοινός παρονομαστής, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες, είναι η προσπάθεια να πληγεί το βασικό ζητούμενο της χθεσινής εμφάνισης: η εικόνα ενός Αλέξη Τσίπρα που επιστρέφει με διαφορετική πολιτική πρόταση και διεκδικεί εκ νέου κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά οι αντιδράσεις:

Μαρινάκης: «Ο κ. Τσίπρας σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος»

«Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι “νέο”, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την “μπάνκα στον αέρα”. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και “πατριωτικοί φόροι”, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα.

Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά “εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/pfbid0w3wb8nv3tZbNnKqpoQ1nG9vD4N8LTfWikVvPSuZjTBtnyTL1iMVzKU5t42gSSXvvl}

ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ

«Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον.

Οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία.

Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων.

Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές.

Δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές.

Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο.

Προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία.

Αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης.

Το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε.

Ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν.

Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο.

12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά.

Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη.

Γνωρίζει ποιος έχει την πολιτική αυτονομία για να κάνεις ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία.

Γνωρίζει ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02ndmiXeMJeL97JhQFAsp2mvRsxJvnfFXfYE3TnSowbzy1EZu4SfTqFdw24Gb5rGz9l}

Κυβερνητικές πηγές: «Χάσαμε τον λογαριασμό… μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ»

Σε σχολιασμό της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. προχώρησαν κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρουν: «Χάσαμε τον λογαριασμό… μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρείαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων.

Από όσα μπορέσαμε να καταγράψουμε μέσα στην ασάφεια των όσων είπε , παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία επί του κόστους ορισμένων από των μέτρων που εξήγγειλε:

Αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,63 δισ. ευρώ για 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.

Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ για μείωση από το 80% στο 50%.

Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στο δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.

Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.

Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.

Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ για μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.

Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.

Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.

Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.

Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Επιπλέον στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.

Η εκτίμηση προέρχεται από το Οικονομικό Επιτελείο. Αν την αμφισβητεί τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τον νόμο».

Σκέρτσος: «Οι αριθμοί του «πατριωτικού φόρου» δεν βγαίνουν»

Ο Άκης Σκέρτσος πήρε τη σκυτάλη των επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ που έκανε χθες από τη Θεσσαλονίκη.

«Γιατί ο νέος «πατριωτικός φόρος» του Α. Τσίπρα είναι άλλη μια νέα αυταπάτη;

Η συνταγή είναι γνωστή, δοκιμασμένη και αποτυχημένη: ανακοινώνουμε 13 δισεκατομμύρια νέες παροχές και δαπάνες και, όταν έρθει η ώρα να πούμε ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό, ανακαλύπτουμε έναν «πατριωτικό φόρο» 1% στους πλουσιότερους.

Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: οι αριθμοί που δεν βγαίνουν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και προσθέτει:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2024, το ανώτερο 1% των δηλωμένων εισοδημάτων αντιστοιχεί σε περίπου 67.000 φυσικά πρόσωπα, με συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 14,5 δισ. ευρώ.

Ακόμη και αν, για χάρη της συζήτησης, βάλουμε έναν οριζόντιο φόρο 1% πάνω σε ολόκληρο αυτό το ποσό, τα έσοδα θα ήταν: 14,5 δισ. × 1% = 145 εκατ. ευρώ.

Όμως, μόνο τα μέτρα που έχουν κοστολογηθεί στην πρόταση που παρουσιάστηκε χθες αθροίζουν περίπου 13 δισ. ευρώ, με αρκετές από τις δαπάνες να είναι επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο.

Μιλάμε, μεταξύ άλλων, για αυξήσεις μισθών, προσλήψεις εκπαιδευτικών, υποτροφίες φοιτητών, μειώσεις ΦΠΑ, νέες στεγαστικές παρεμβάσεις, ενισχύσεις στους δήμους, νέες επενδύσεις, αυξήσεις στο προσωπικό του ΕΣΥ και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Δηλαδή: ο κ. Τσίπρας μας λέει πως τα 13 δις ευρώ θα καλυφθούν από τα 145 εκατ. ευρώ έσοδα του «πατριωτικού φόρου» και κάποιες ακόμη ήσσονος σημασίας αλλαγές στη φορολογία.

Και αυτό με την εξαιρετικά γενναιόδωρη υπόθεση ότι το 1% θα επιβαλλόταν στο σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος των 67.000 πολιτών. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν ο φόρος είναι «πατριωτικός» αλλά «ποιος κοροϊδεύει ποιον» και κυρίως ποιος πληρώνει τα υπόλοιπα 12,85 δισ.;

Διότι η απάντηση «θα πληρώσουν οι πλούσιοι» απλώς δεν βγαίνει από την αριθμητική.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, ακόμη πιο ουσιαστικό πρόβλημα.

Ένας τέτοιος φόρος δεν λειτουργεί σε οικονομικό κενό. Όσο αυξάνεις απότομα τη φορολογική επιβάρυνση του πλούτου και της επένδυσης, αυξάνεις και το κίνητρο για μεταφορά κεφαλαίων, επενδύσεων και φορολογητέας ύλης εκτός Ελλάδας.

Άρα μπορεί τελικά να συμβεί το παράδοξο να κυνηγάς περισσότερα φορολογικά έσοδα και, στην πράξη, να μικραίνεις τη φορολογική πίτα από την οποία αυτά προέρχονται. Το είδαμε να συμβαίνει όταν η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αύξησε τη φορολογία μερισμάτων με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα από αυτά.

Έτσι, όμως, ο λογαριασμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος για όλους τους υπόλοιπους.

Γι’ αυτό υπάρχει μια πολύ διαφορετική έννοια του «πατριωτικού φόρου».

Πραγματική πατριωτική φορολογική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους χωρίς να ανοίγει τρύπες στα δημόσια έσοδα και χωρίς να οδηγεί στη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα με τη μείωση 83 φόρων. Διότι αυτή είναι εκ του αποτελέσματος η οικονομική πολιτική που μεγαλώνει τον πλούτο αντί να τον μειώνει και ταυτόχρονα αυξάνει τα καθαρά έσοδα του κράτους.

Η ευημερία μιας κοινωνίας δεν κρίνεται από τη φοροδοτική της ικανότητα. Αντιθέτως, η φοροδοτική ικανότητα κάθε κοινωνίας κρίνεται από την ευημερία των πολιτών της και από την ισορροπία του φορολογικού μίγματος μεταξύ των αναγκαίων κινήτρων για παραγωγή και δημιουργία νέου πλούτου και της εξίσου αναγκαίας αναδιανομής προς τους ασθενέστερους.

Όταν μεγαλώνει η οικονομία, μεγαλώνει η φορολογική βάση, αυξάνονται τα έσοδα και υπάρχει χώρος για νέες μειώσεις φόρων και περισσότερες κοινωνικές πολιτικές.

Αυτή είναι και η βαθύτερη ιδεολογική μας διαφορά με την πολιτική Τσίπρα και εν γένει με τη λογική που επικρατεί στην αντιπολίτευση «πρώτα μοιράζω και μετά ψάχνω ποιος θα πληρώσει».

Το έργο του «προγράμματος Θεσσαλονίκης» δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Ακόμη δυστυχέστερα, επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά ως φάρσα.

Μόνο που αυτή τη φορά οι «αυταπάτες» του κ. Τσίπρα δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία και αποκαλύπτονται ως αυτό που πραγματικά είναι: ξεκάθαρη εξαπάτηση».

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid029RZXYXH8CqxPqRPbGwWM7h2JUFeR2DMNEH2iUfM17hQFkyPvhbodC5M3UUt1QfuMl}

Σαμαράς: «Ο Τσίπρας παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα»

Επίθεση για τα όσα είπε δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό «πρόγραμμα», αλλά κανένα όραμα.

Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...»

{https://www.facebook.com/AntonisSamaras.official/posts/pfbid0ejJrz4sanMWHUeeZbsxRDSAg2sRqgsPYmzazmzqmJ5ud7aNMB4hEBXLZAErG2rxHl}

Ανδρουλάκης: «Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι έλεγε»

«Η αξιοπιστία του καθενός μας είναι πολύ σημαντική και πρέπει ο κάθε πολιτικός να την περιφρουρεί. Να θυμηθεί, λοιπόν, ο ελληνικός λαός: Ο κ. Τσίπρας δεν έλεγε «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», «σεισάχθεια» για τα κόκκινα δάνεια συνεταιρισμών και νοικοκυριών;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στο «Ράδιο Κρήτη» και πρόσθεσε:

«Είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν σχεδόν τσάμπα από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds. Και τα funds τώρα εκβιάζουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους. Έφερε και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Και θα… λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων;

Ανακοίνωσε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης, εμείς το είπαμε πέρυσι Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Και λέει ότι ένας από τους παράγοντες χρηματοδότησής του θα είναι η golden visa, από την οποία θα βγάζουν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Το είπε χθες ο ίδιος! Ενώ τον Ιούλιο είχε πει ο ίδιος ότι θα καταργήσει την golden visa. Δηλαδή, τον Ιούλιο λέει ότι θα την καταργήσει -εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή- και 2 Σεπτεμβρίου λέει ότι θα την κρατήσει και θα βγάλει και 1 δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο από τη golden visa σημαίνει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα να πουληθούν εκ νέου σε κατοίκους τρίτων χωρών. Εμείς λέμε τέρμα η πλάκα με την golden visa».

Παππάς: «Πολλά δεν άκουσα από τον Αλέξη Τσίπρα»

«Είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε μία πολιτική αντιπαράθεση με τη ΝΔ σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο. Η ΝΔ λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κ. Τσίπρα και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής», είπε ο Νίκος Παππάς στα Παραπολιτικά 90,1 για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Υπάρχει μία πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, και μία τράπεζα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού Συμφώνου περιορίζεις τις επιλογές σου.

Είπε ένα πακέτο 8 δις τη τετραετία, 2 δις το χρόνο. 1,8 δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος; Δεν βλέπω μεγάλη απόκλιση δηλαδή δεν βλέπω απόκλιση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Έχουμε μια ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση. Έχουμε μια άλλη αντίληψη.

Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την ΕΕ όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε.

Τσουκαλάς: «Το πρόγραμμα Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της ΝΔ»

Στον απόηχο της χθεσινής παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισήμανε ότι «επιτέλους ολοκληρώθηκε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κ. Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρρευσε. Ο κόσμος ξέρει το τελευταίο τρίμηνο ποιος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, ποιος βάζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες όπως η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, η ενέργεια, οι συντάξεις και οι εργασιακές σχέσεις. Ο κ. Τσίπρας, στην ουσία, μαζί με τον κ. Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη της χώρας. Από την μία ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον κ. Τσίπρα ως χειρότερό του και από την άλλη ο κ. Τσίπρας μας λέει να διορθώσουμε ένα λάθος με ένα παλαιότερο λάθος».

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή τόσο του δικού του προγράμματος όσο και ορισμένων θέσεων της Νέας Δημοκρατίας.

«Τί είδαμε χθες λοιπόν; Πράγματα στην ενέργεια, τη στέγαση, την ακρίβεια και το στεγαστικό η ΕΛΑΣ αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όμως θέματα, όπως τα κόκκινα δάνεια δεν τα ακουμπάει καθόλου διότι εκεί έχει κοντινή θέση με τη Νέα Δημοκρατία. Χθες ακούσαμε γενικολογίες περί αλλαγής του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ούτε προστασία α’ κατοικίας ούτε δικαίωμα προαίρεσης ούτε 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Το κοινωνικό πρόσημο αυτής της προσπάθειας είναι λιποβαρές», ανέφερε.

Με στόχο να ενισχύσει την έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας από πλευράς του κ. Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς έφερε ως παράδειγμα τα όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την Golden Visa.

«Στην πρόταση που κάνει το κόμμα ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι ένα δισ. περίπου το χρόνο, θα πάνε στο Αθηναϊκό Ταμείο Σύγκλισης, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Και παρατηρώ ότι ενάμιση μήνα πριν, όταν είχε κάνει την εκδήλωση για το στεγαστικό, είχε πει ότι θα καταργήσει την Golden Visa. Πριν ενάμιση μήνα θα καταργούσε την Golden Visa, τώρα θα βρει και ένα δισ. - το οποίο μεταφράζεται σε 10.000 ακίνητα», σημείωσε.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Η ΔΕΘ δεν είναι μία αφορμή όμως για να πάει κανείς μόνο να απλώσει παροχές. Την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων θα την δούμε στην πορεία, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι της κυβέρνησης».

«Η όλη προσπάθεια να χτιστούν δίπολα ανεπίκαιρα και δίπολα που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία φτάνει στο τέλος της. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος με όλη αυτή την αυταπάτη. Ο κόσμος πια ξέρει ότι αν θέλει να διαμαρτυρηθεί έχει πολλές επιλογές, αν θέλει πολιτική αλλαγή έχει μία, το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.

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Θεοδωρικάκος: «Τάζει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει»

Σχετικά με τις εξαγγελίες το Αλέξη Τσίπρα και τις κατηγορίες ότι υπάρχουν χρήματα που δεν εκμετελλεύεται η κυβέρνηση μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε, «Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είπε χτες ο κ. Τσίπρας. Εάν αθροίσει κανείς τις υποσχέσεις που έδωσε στους Έλληνες είναι πρόσθετα 13 δισ. ευρώ το χρόνο» και εξαπέλυσε δική του επίθεση ενάντια στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας «Δεν έγινε πρωθυπουργός με 2-3 ψέματα; ... Είχε υποσχεθεί τα ακριβώς ανάποδα από εκείνα που έκανε... » και επισημαίνοντας πως «Τάζει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει».

Επικεντρώθηκε στις απίθανες υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα και τόνισε πως «ξεχνά συνειδητά ότι η χώρα έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές υποσχέσεις, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πρέπει να τηρεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες». «Πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο Ελληνικός λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ξανά την ευκαιρία να κυβερνήσει».

Κατέληξε, «Επειδή δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει αυτές οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο δημοσιονομικό συμβούλιο, να μετρηθούν με επίσημο τρόπο και ο Ελληνικός λαός να γνωρίζουν ποια από αυτά είναι αλήθεια» και συγκρίνωντας όσα έταξε ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει κοστολογημένα μέτρα και πολιτικές για τη μεσαία τάξη και τους Ευάλωτους.

Με το ερώτημα «Αν πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας τον ΦΠΑ στο 6% τα 2 δις. που θα τα έβρισκε;», ο υπουργός, μίλησε και για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά παρουσίαζοντας τεκμήρια.

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Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας είναι δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν»

«Ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.

«Τι να σχολιάσω, τα 13 δισ. που μοιράζει από αυτά που δεν έχει; Ότι θα βάλει πατριωτική εισφορά στους πολύ πλούσιος χωρίς να πει ποιοι είναι;» είπε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99,4 της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηρίζοντας ως «παραμύθια της Χαλιμάς» την εξαγγελία περί πατριωτικής εισφοράς, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ εξήγησε ότι «όποιος σας λέει τι θα δώσει και δεν σας λέει τι θα κόψει είναι ψεύτης. Το όριο δαπανών λέει ότι έχεις προσυμφωνήσει ποια δισ. μπορεί να ξοδέψεις. Αν σου προκύψουν περισσότερα πρέπει να τα πας στη μείωση χρέους».

«Όλο το σχήμα είναι μια ψευτιά, ασορτί με τον Τσίπρα που είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Κληθείς, μάλιστα, να τοποθετηθεί επί της εξαγγελίας του πρώην πρωθυπουργού για αύξηση του μισθού γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε «δεν ξέρει ο Χριστιανός ότι δώσαμε 7.000-12.000 ευρώ ετήσια αύξηση μέσω της μείωσης της φορολογίας. Αυτά που θα τους δώσει ο Τσίπρας, τα έχει ήδη δώσει ο Γεωργιάδης!».

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Χατζηβασιλείου: «Δώσε και μένα μπάρμπα»

«Τον άκουσα με προσοχή. Αν έβαζα τίτλο θα ήταν «δώσε και μένα μπάρμπα». Παρουσίασε μέτρα 13 δισ. ευρώ. Μίλησε για τη μεσαία τάξη την οποία, όπως γνωρίζουν οι πολίτες, αφαίμαξε την εποχή που κυβερνούσε. Ο κόσμος θυμάται παραυπουργεία δικαιοσύνης», είπε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε: «Μου θύμισε έναν Τσίπρα από τα παλιά, μου θύμισε την ομιλία του το 2014. Για να τάζει λαγούς με πετραχήλια, η Οικονομία πάει καλά. Παραδέχεται ότι η κυβερνητική οικονομική πολιτική είναι καλή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5j8kjl5cax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρκόπουλος: «Τσίπρα δώσ’ τα όλα»

«Μου θύμισε ο Αλέξης Τσίπρας την ταινία «Μοντέρνα σταχτοπούτα» που η Βουγιουκλάκη πήρε τηλέφωνο και έλεγε «βάλε, βάλε κυρ Στέφανε». Ο Τσίπρας τάζει με νούμερο παπουτσιού 48, ενώ το νούμερο παπουτσιού της Σταχτοπούτας είναι 38», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στον ΣΚΑΪ και συνέχισε: «Τα μέτρα εκτείνονται τόσο πολύ. Δεν είναι 7,5 δις. είναι πάνω από 13 δις. Τα 500άρικα που τάζει δεν θα τα πάρει κανείς. Κοστολογούνται στα 400 εκατ. Ο Τσίπρας περιέγραψε 4,5 ΔΕΘ. Αυτά δεν γίνονται. Υπάρχουν μια σειρά μέτρων που εκτείνονται και δεν υπολογίζονται. Πιστεύετε ότι είμαστε αυτοκτονικοί τύποι. Είμαστε συνετοί. Τσιπρόλα είναι αυτό. Είναι επικίνδυνο το Τσίπρα δώσ’ τα όλα. Παρακάμπτει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Λένε πράγματα ανεφάρμοστα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5il431w64x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ζωή Ράπτη: «Ανεπίδεκτος μαθήσεως ο κ. Τσίπρας»

«Απ’ αυτά που ακούσαμε χθες, πραγματικά, εκπλαγήκαμε όλοι και φυσικά δυσάρεστα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ουσιαστικά ξεχάσει τα όσα επέφερε στη χώρα και φαίνεται ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Δηλαδή, εξήγγειλε παροχές, εξήγγειλε, α, μέτρα τα οποία δεν έχουν δώσει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι ακοστολόγητα δηλαδή τα μέτρα. Εξήγγειλε τα όσα ακούσαμε πριν στο βίντεό σας στο δελτίο Τύπου, δηλαδή για τα επιδόματα στους φοιτητές εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για τους, την αύξηση του αριθμού, ε, του ποσού που δίνεται στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Είδαμε ακοστολόγητες θεωρίες σε σχέση με την παροχή της τιμής του ρεύματος σε χαμηλή τιμή, πράγμα το οποίο από πουθενά δεν προκύπτει. Είδαμε ακόμα και υποσχέσεις – ακοστολόγητες πάντοτε – για παροχή στήριξης στους συνανθρώπους μας που έχουν άνοια και Αλτσχάιμερ και στους φροντιστές τους. Αυτό το οποίο συμποσούμενο βγαίνει από αυτό το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη 2» είναι ένα ποσό της τάξεως των 13 δισεκατομμυρίων το χρόνο, με το οποίο φυσικά ποιος θα το φορτωθεί, όπως έγινε και στο παρελθόν; Οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και πώς αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί; Με ασαφείς όρους και κανόνες», σημείωσε η Ζωή Ράπτη στο Mega.

Και συνέχισε: «Τι θα γίνει στο τέλος; Όπως ακούσαμε και στη Θεσσαλονίκη το 2014, που ήταν η «Θεσσαλονίκη 1», το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη 2», το οποίο σήμερα ο κύριος Τσίπρας εξαγγέλλει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη συνέχεια, όταν και αν ποτέ ερχόταν, που φυσικά δε θα έρθει, στην εξουσία, ουσιαστικά θα ανακρούσει πρύμναν και στη συνέχεια θα μας το βάλει να το πληρώσουμε όλοι εμείς, όσοι παράγουμε και δίνουμε κάθε χρόνο φορολογία από το εισόδημά μας. Εγώ θα πω το εξής: οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν. Γνωρίζουν τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, γνωρίζουν με πόσους φόρους χρεώθηκαν. Αύξησε τους φόρους τότε για να μπορέσει να βγάλει ένα κοστολόγιο. Αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές. Ουσιαστικά είχαμε μια εποχή όπου υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία στη χώρα. Σχεδόν 18%. Και προσπαθεί σήμερα να μας πει, το είπε χθες στη Θεσσαλονίκη, ότι ζούσαμε τάχα καλύτερα το 2019. Επίσης, αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εκείνο το οποίο ουσιαστικά απαξίωσε πλήρως είναι όλους τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες που προβλέπουν συγκεκριμένη λειτουργία των δημοσιονομικών δαπανών. Όλα όσα εξήγγειλε χθες είναι ανεφάρμοστα, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ξεφύγουμε από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τότε θα πρέπει να πληρώσουμε «τη νύφη» στη συνέχεια, όπως έγινε και στο παρελθόν. Άρα συμποσούμενο είναι ένα απατηλό πρόγραμμα. Πάει ο κύριος Τσίπρας για μία ακόμα φορά [βήχας] με κίβδηλες υποσχέσεις να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5ghq6a00ll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κυρανάκης: Ο Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την αξιοπιστία να υλοποιήσει όσα λέει

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σχολιάζοντας τις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, παράπεμψε τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Παραπολιτικά 90,1 στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ερχόμενο Σάββατο (05/09) στη ΔΕΘ, ώστε «οι πολίτες να έχουν στα χέρια τους τα προγράμματα για να συγκρίνουν».

Ο Γραμματέας της ΝΔ πρόσθεσε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει όσα λέει, τονίζοντας πως πολλά από όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός (αύξηση κατώτατου μισθού, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, κ. ά.) έχουν ήδη υλοποιηθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ. Έκανε λόγο, μάλιστα, για «προχειρότητα» του επιτελείου της ΕΛΑΣ.

Λιακούλη: «Έρχεται σαν μαθητευόμενος μάγος δεύτερη φορά»

«Ακούγοντας όμως το όραμα για την αλλαγή του κυρίου Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο στόχος. Να προσπαθήσει να προσεταιριστεί και την ιστορία αλλά και την ποιότητα, το DNA, το βάθος της μεγάλης ιστορικής αυθεντικής δημοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω ότι αυτό που προσπάθησε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι να κάνει ένα copy paste σε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος, αλλά για μένα, όσο και αν ίσως δημιουργεί αυτό μία απορία που λέω, είναι το δεύτερο. Είναι το δεύτερο το να κρίνουμε τον κύριο Τσίπρα από αυτά που είπε για το οικονομικό του πρόγραμμα χθες στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο είναι άλλο: Είναι το ηθικό πρόσημο του κυρίου Τσίπρα. Και εγώ δε διστάζω να το πω δημόσια. Διότι η πολιτική έχει κατ’ αρχήν πρόσημο ηθικής. Όταν έχω έναν ηγέτη ο οποίος έρχεται σαν μαθητευόμενος μάγος δεύτερη φορά. Κρίθηκε, ζυγίστηκε, βρέθηκε ελλιποβαρής.

Τότε ήταν ένας «νόμος και ένα άρθρο» που θα τα έσβηνε όλα. Θα καταργούσα τα πάντα. σεισάχθειες και δε συμμαζεύεται. Είναι ο ηγέτης εκείνος ο οποίος τάζει τώρα καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους και κατάργησε το ΕΚΑΣ. Θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας, που δεν ακούσαμε κουβέντα χθες, έφερε τα funds στη χώρα, λεηλάτησε την περιουσία των Ελλήνων, υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Και όλα αυτά εγώ λέω σήμερα ότι τα βάζω στη δεύτερη σειρά της πυραμίδας. Γιατί στην πρώτη σειρά βάζω ότι ήταν ένας πρωθυπουργός και ένας πρόεδρος ενός κόμματος που τον είδα με τα μάτια μου και τον είδε όλη η Ελλάδα να ανεβάζει δύο προέδρους κομμάτων στον εξώστη. Ένας αρχηγός ο οποίος διέλυσε στην πραγματική οπτική της ιστορίας το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το διέλυσε. Αγκάλιασε τον κύριο Κασσελάκη. Μετά δεν τον αγκάλιασε. Τον έδιωξε. Και μετά έφτιαξε το καινούριο πράγμα με τα παλιά υλικά, αλλά της δεύτερης γραμμής, όπως η εκπρόσωπος τύπου για παράδειγμα, λέει «νέα πρόσωπα». Ποια είναι τα νέα πρόσωπα; Η γενική διευθύντρια του υπουργείου Οικονομικών, για παράδειγμα, που θήτευσε δίπλα στον υπουργό του, που τώρα δεν τον θέλει, αλλά θέλει τη γενική διευθύντριά του; Αυτά για μένα, και μιλάω εδώ και θέτω και την προσωπική μου άποψη, όχι μόνο την άποψη του ΠΑΣΟΚ, σήμερα στην πολιτική που διέρχεται τόσο μεγάλη κρίση με συνευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές», τόνισε η κ. Λιακούλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5giawgbye1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βορίδης: «Έχουμε ξαναζήσει τα μη κοστολογημένα μέτρα Τσίπρα»

«Έχουμε ξαναζήσει τα μη κοστολογημένα μέτρα του κ. Τσίπρα», δήλωσε ο Μάκης Βορίδης στο Action24. Αναφερόμενος στο συνολικό κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι, σύμφωνα με αποτίμηση που έλαβε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το κόστος ανέρχεται σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Μου έστειλε τώρα το Γενικό Λογιστήριο μια αποτίμηση του κόστους. Και μου λένε ότι κάνουν 13 δισ. Άρα, γυρίσαμε στα γνωστά», είπε και πρόσθεσε: «Το δύσκολο όταν έχεις να εξαγγείλεις ένα οικονομικό πρόγραμμα, δεν είναι να πάρεις μια σειρά από μέτρα που σ' αρέσουν», σημείωσε, προσθέτοντας πως το βασικό ερώτημα είναι «ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια, ποιες είναι οι αντοχές της οικονομίας και, με βάση αυτές, τι επιλογές θα κάνεις».

«Εδώ σφίγγεται το οικονομικό επιτελείο το δικό μας, να ξύνει, κυριολεκτικά, τον πάτο του βαρελιού, για να πούμε κάτι το οποίο είναι στο 1,5 δισ., στο 1,7, θα ακουμπήσουμε τα 2, ίσως δεν τα καταφέρνουμε. Έρχεται ο άλλος έτσι, ελαφρά την καρδία, και λέει 13 δισ.», ανέφερε ακόμα ο Μάκης Βορίδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl52xsk6ksf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέα Αριστερά: «Η ΕΛΑΣ επενδύει σε μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών»

«Το οικονομικό πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνει πως η ΕΛΑΣ δεν αρθρώνει κάποια συνεκτική πολιτική πρόταση ικανή να ανατρέψει την δυσμενή κατάσταση που έχει σχηματίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα επτά χρόνια της διακυβέρνησής του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι πολίτες χτες δεν άκουσαν λέξη για επαναφορά της 13ης ή/και της 14ης σύνταξης, δεν άκουσαν το παραμικρό για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ περιορίστηκε στο να προτείνει κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, ενώ δεν είπε τίποτα για τον ΦΠΑ στα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες, ούτε για τους έμμεσους φόρους που επιβάλλονται στα καύσιμα και την ενέργεια.

Επιπρόσθετα ο Αλέξης Τσίπρας, ενόσω τα πιο αδύναμα στρώματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πιο βασικές τους υποχρεώσεις, πρότεινε κατώτατο μισθό μόλις… 50 ευρώ παραπάνω από αυτόν που έχει ήδη εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετάθεσε τις αυξήσεις των υπόλοιπων μισθών στο «άγνωστο μέλλον» της αύξησης της παραγωγικότητας και των επενδύσεων.

Όσον αφορά, δε, την περίφημη «Πατριωτική Εισφορά», τόσο οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα όσο και οι διευκρινήσεις του επιτελείου του αναδεικνύουν την επικοινωνιακή στόχευση με σκοπό να καλυφθεί η ατολμία. Αφενός η συγκεκριμένη «εισφορά» υπολείπεται σημαντικά τόσο των προτάσεων του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν και του Μπέρνι Σάντερς (προτείνουν φόρο 2% και 5% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 1%)», τονίζει η Πατησίων με αφορμή τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Αφετέρου, το συγκεκριμένο σχέδιο θα αντικαταστήσει όλους τους φόρους που επιβάλλονται σήμερα στον μεγάλο πλούτο, ενώ θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις μείωσής του, με ορατό τον κίνδυνο η τελική επιβάρυνση να είναι τελικά μικρότερη από αυτήν που ισχύει σήμερα. Επιπρόσθετα το επιτελείο της ΕΛΑΣ αποσαφήνισε πως η Εισφορά θα επιβληθεί οριστικά μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο δίνοντας περιθώριο σε όσους το επιθυμούν να κρύψουν ακόμα καλύτερα την προσωπική τους περιουσία σε off-shore και φορολογικούς παραδείσους.

Τα παραπάνω και πολλά ακόμα αποδεικνύουν πως η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν στόχο να χτυπήσουν αποφασιστικά τις ανισότητες που έχει γιγαντώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια κοινωνία που αγωνιά για την επιβίωσή της, η ΕΛΑΣ επενδύει στην μοιρολατρία και τις ελάχιστες προσδοκίες των πολιτών.

Τις ανισότητες που προκαλεί και αξιοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς όφελος των ισχυρών, μπορεί να τις ανατρέψει μόνο η πολιτική και το πρόγραμμα της Αριστεράς, που με αυτοπεποίθηση θα μάχεται για την αναδιανομή του πλούτου, θα φορολογήσει πραγματικά τον πλούτο και θα αυξήσει την δύναμη των εργαζόμενων στην οικονομία και κοινωνία».