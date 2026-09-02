Οι παραγωγοί του Obsession τα χάλασαν στη μοιρασιά...

Χωρίς αμφιβολία, το Obsession (Εμμονή) της Focus Features είναι η πιο επιτυχημένη ταινία τρόμου του αιώνα στο box office. Στην πραγματικότητα, η επιτυχία του YouTuber Κάρι Μπάρκερ είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών, κάθως η ταινίας του ενός εκατομμυρίου δολλαρίων, έχει αποφέρει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.



Παράλληλα, η ταινία έσπασε αρκετά απίστευτα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της πορείας της, όπως ότι έγινε η -non animated ανεξάρτητη- ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της τελευταίας δεκαετίας, η ταινία τρόμου με τις μεγαλύτερες εισπράξεις του αιώνα και η πέμπτη ταινία τρόμου με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Ωστόσο, εκτός από τις επιτυχίες έχει και προβλήματα όπως ότι η εταιρεία παραγωγής Tea Shop Productions, που δημιούργησε την ταινία μαζί με την Blumhouse Productions και την Capstone Studios, οδηγείται στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, η εκτελεστική παραγωγός Λεονόρα Αν Ντάρμπι κατηγορεί τους Τζέιμς Χάρις και Μαρκ Λέιν ότι την εξαπάτησαν και δεν της έδωσαν το δίκαιο μερίδιο από την τεράστια επιτυχία της ταινίας. Η Ντάρμπι έχει προχωρήσει σε καταγγελία για παραβίαση συμβολαίου που υποβλήθηκε στις 28 Αυγούστου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, κατηγορώντας δύο μεγαλύτερους άνδρες παραγωγούς για πολλαπλή διάκριση (φύλου και ηλικίας) και αθέμιτο ανταγωνισμό.

{https://youtu.be/W8Ebn8H-9oo?si=CPyt3ihQvxE1HkdH}

Tι ισχυρίζεται η εκτελεστική παραγωγός Λεονόρα Αν Ντάρμπι

«Αυτή η ενέργεια προκύπτει από ένα επταετές μοτίβο ανισότιμης μεταχείρισης και σπασμένων υποσχέσεων αποζημίωσης από δύο μεγαλύτερους άνδρες παραγωγούς ταινιών σε μια νεότερη γυναίκα παραγωγό, της οποίας η εργασία ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη της εταιρείας τους και η οποία έσωσε την μεγαλύτερη ταινία τους, την παγκόσμια επιτυχία Obsession», αναφέρει η καταγγελία της Ντάρμπι για παραβίαση συμβολαίου. Στην 135 σελίδων αγωγή, η Ντάρμπι ισχυρίζεται ότι εντάχθηκε στην εταιρεία το 2019 με την υπόσχεση ότι θα είναι "ισότιμη παραγωγός, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών, της κατεύθυνσης της εταιρείας, των αποφάσεων για τα πρότζεκτ, της οικονομικής διαφάνειας και της πρόσβασης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες"».

Η Ντάρμπι ισχυρίζεται ότι συγκεκριμένα της υποσχέθηκαν: «το ένα τρίτο (33,33%) των καθαρών κερδών που οφείλονται στο Tea Shop για τις ταινίες που εκείνη είχε αναλάβει ως κύρια παραγωγός, μαζί με άμεση συμμετοχή στις σχετικές συμφωνίες διαχείρισης λογαριασμών». Η Ντάρμπι φέρεται να τήρησε τη συμφωνία της μεταξύ 2019 και 2026, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης έργων, της ένταξης σκηνοθετών και πολλών άλλων. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συμβολή της να επαναφέρει το Obsession σε σωστή πορεία, από το οποίο όμως στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι την εξαπάτησαν και της πήραν το δίκαιο μερίδιό της από τα 510 εκατομμύρια δολάρια των παγκόσμιων κερδών του.

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«Οι κατηγορούμενοι απέτυχαν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και αντ' αυτού αντιμετώπισαν την Ντάρμπι ως κατώτερη τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εξαιρετικά υποτιμητικής και μεροληπτικής προς το φύλο της συμπεριφοράς, ενώ συνεχώς αρνούνταν να την αποζημιώσουν σωστά, καταλήγοντας να την αποκλείσουν χωρίς δισταγμό από τα συνολικά καθαρά κέρδη της ταινίας Obsession (εκτός από μια αρχική πληρωμή), το μεγαλύτερο χιτ του Tea Shop και μία από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών», αναφέρεται στο κείμενο της αγωγής.

Η Ντάρμπι παραδέχεται ότι έλαβε μια επιπλέον πληρωμή ύψους 300.000 δολαρίων για το Obsession μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, αλλά αυτό υποτίθεται ότι δεν αγγίζει καν το μερίδιο το μερίδιο που δικαιούται από την εμπορική επιτυχία της ταινίας.



Από την πλευρά της η Tea Shop, σε επιστολή της αναφέρει ότι η Ντάρμπι «ήταν υπάλληλος και, στη συνέχεια, σύμβουλος» και ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος, μέτοχος ή ιδιοκτήτητρια της εταιρίας, και επομένως δεν έχει δικαίωμα να επιθεωρεί τα οικονομικά αρχεία της. Η γραπτή συμφωνία των μερών, συνεχίζει η επιστολή, δεν της δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή κατάσταση λογαριασμού συλλογής για την ταινία Obsession ή για οποιαδήποτε άλλη ταινία που δεν έχει προηγουμένως προσδιοριστεί γραπτώς, και ότι έχει «αποζημιωθεί σύμφωνα με τη συμφωνία των μερών».

Η συνέχεια στα δικαστήρια...





