«Tα μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι κοστολογημένα και μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η Θεώνη Κουφουνικολάκου περιέγραψε τους βασικούς άξονες του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ ενόψει της παρουσίασης του, σήμερα (2/9), στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα τετραετούς διακυβέρνησης» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, είπε και πρόσθεσε: «Βασικοί πυλώνες του είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η δίκαιη ανάπτυξη, η καταπολέμηση ανισοτήτων». Στο σημείο αυτό ανέφερε στο Action24 ότι «η χώρα είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη δίπλα στη Βουλγαρία». Ενώ ως προς τους μισθούς είπε ότι «18.000 ευρώ είναι ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα ενώ για τους Ευρωπαίους είναι 40.000 ευρώ».

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Ανέφερε στη συνέχεια ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι «κοστολογημένα και μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων» επισημαίνοντας ότι «η δημοσιονομική σοβαρότητα και συνέπεια δεν συνεπάγεται κοινωνική αδικία. Είναι ζήτημα προτεραιοποίησης και πολιτικής στόχευσης.» Και περιέγραψε τους βασικούς άξονες του προγράμματος διακυβέρνησης: «Πρώτον, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση του εισοδήματος. Δεύτερον, η στήριξη της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ως απόλυτη προτεραιότητα. Τρίτον, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους τομείς της παιδείας και της υγείας και τέταρτον η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η δίκαιη διανομή του πλούτου».

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Η Θεώνη Κουφονικολάκου εξήγησε γιατί η ΕΛΑΣ έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την έντιμη διακυβέρνηση. «Το πρώτο ζήτημα είναι η απώλεια των πόρων. Είναι η οικονομική αιμορραγία, δηλαδή το γεγονός ότι ξέρουμε από τον ΟΟΣΑ ότι διαφθορά συνεπάγεται μέχρι και 25% απώλεια πόρων. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι δημοσιονομικές διορθώσεις διότι είναι πολύ μεγάλη πληγή για τη χώρα το ύψος των δημοσιονομικών διορθώσεων. Θυμίζω ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το τρίτο όμως ζήτημα είναι ότι φαίνεται οι πολίτες, κάποιοι εξ αυτών, έχουν αρχίσει να συμφιλιώνονται (με τη διαφθορά), λες και πρόκειται για κάτι απόλυτα κανονικό. Υπάρχει και το gaslighting αυτή η ψυχολογική χειραγώγηση που τείνει να μας πείσει ότι η διαφθορά σιγά σιγά κανονικοποιείται».

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