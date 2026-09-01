«Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου για τις επιθέσεις που δέχεται η ΕΛΑΣ από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Το μόνο που μπορεί να κάνει η ΝΔ είναι ή να ενδίδει τον αδωνισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους. Είναι υποχρέωσή της να το κάνει αυτό γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση», δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου στα Παραπολιτικά 90,1.

Αναφερόμενη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ στην αυριανή (2/9) ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η πρόθεσή του είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης η οποία θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής και κοστολογημένη.

Σχολιάζοντας, τέλος, την επίθεση του ΠΑΣΟΚ είπε πως την εκλαμβάνει ως έκφραση άγχους επιβίωσης. «Δεν μας αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, στόχος μας είναι να νικήσουμε τη ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά.

«Το μόνο που μπορεί να κάνει η ΝΔ είναι ή να ενδίδει τον αδωνισμό ή να παράγει θόρυβο»

«Η ΝΔ και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο, είναι υποχρέωσή της να το κάνει αυτό γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τις διαδοχικές αποτυχίες και ο μόνος τρόπος να το κάνει αυτό είναι να δημιουργεί εντυπώσεις. Δηλαδή η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στην στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΟΣΑ επομένως το μόνο που μπορεί να κάνει η ΝΔ είναι ή να ενδίδει τον αδωνισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ αναφερόμενη στα ποσοστά της ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε: «Θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη, η ΕΛΑΣ είναι τρεις μήνες κόμμα ο ένας εξ αυτών ήταν ο Αύγουστος επομένως θα έλεγα να περιμένουμε λίγο ακόμη».

«Ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη»

Με αφορμή την αυριανή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ είπε: «Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη με τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Έχει συγκεκριμένους πυλώνες, είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η δίκαιη ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου».

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«Άγχος επιβίωσης από το ΠΑΣΟΚ»

Αναφορικά με την επίθεση του ΠΑΣΟΚ, η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε: «Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.

Η ΕΛΑΣ είναι ένας πολιτικός φορέας που έχει μεγάλη ορμή και θα αναπτύξει ακόμη περισσότερο την δυναμική της το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη ΝΔ».

«Το επόμενο διάστημα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων»

Για τους ανεξάρτητους βουλευτές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε: «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες, δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε προκρατημένες θέσεις και σε εξασφαλισμένα προνόμια και από εκεί και πέρα όταν έρθει η ώρα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις τα συλλογικά μας όργανα το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποφασίσουν πως θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια».

«Η κατάρα της διαφθοράς και της βαθιάς αναποτελεσματικότητας»

Ερωτηθείσα, τέλος, αν είναι «γκαντέμης» ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως υπονόησε ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τα όσα είπε ο πρωθυπουργός και τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, απάντησε: «Δεν πιστεύω στην κατάρα της γκαντεμιάς αλλά πιστεύω πολύ στην κατάρα της διαφθοράς και της βαθιάς αναποτελεσματικότητας».