Βασικό μέρος της προσπάθειας εξυγίανσης αποτελεί πλέον η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναθεώρηση του δικτύου καταστημάτων.

Σε περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου της προχωρά η Red Lobster, καθώς η γνωστή αλυσίδα εστιατορίων με θαλασσινά, συνεχίζει να κλείνει καταστήματα μετά την έξοδό της από την πτώχευση.

Η εταιρεία απέρριψε μισθώσεις και τελικά έβαλε «λουκέτο» σε περίπου 163 καταστήματα, από τα συνολικά 687 μισθωτήρια συμβόλαια που είχε στην κατοχή της. Όταν κατέθεσε αίτηση προστασίας από την πτώχευση, η Red Lobster διέθετε 551 εστιατόρια και απασχολούσε περίπου 34.000 εργαζομένους.

Σε 522 καταστήματα περιορίζεται το δίκτυο

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, η αλυσίδα αναμένεται να διαθέτει συνολικά 522 εστιατόρια, από τα οποία τα 495 βρίσκονται στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο δύο ακόμη καταστημάτων στην Αλαμπάμα.

Η Red Lobster ιδρύθηκε το 1968 από τον Μπιλ Ντάρντεν στο Λέικλαντ της Φλόριντα και έχει την έδρα της στο Ορλάντο. Όταν υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, στις 16 Σεπτεμβρίου 2024, διέθετε 545 εστιατόρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Μετά τη διαδικασία πτώχευσης, η αλυσίδα πέρασε στον έλεγχο της RL Holdings LLC, η οποία δημιουργήθηκε από επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Fortress Investment Group, μαζί με τους συνεπενδυτές TCW Private Credit και Blue Torch.

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Νέα ιδιοκτησία και επενδύσεις άνω των 60 εκατ. δολαρίων

Με την έξοδο από την πτώχευση, η νέα διοίκηση παρουσίασε ένα σχέδιο για την επαναφορά της Red Lobster σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Damola Adamolekun, είχε ανακοινώσει ότι το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει περισσότερα από 60 εκατ. δολάρια νέας χρηματοδότησης, τα οποία θα κατευθυνθούν σε βελτιώσεις σε διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με περίπου 30.000 εργαζομένους για την υλοποίηση της στρατηγικής της.

Ωστόσο, βασικό μέρος της προσπάθειας εξυγίανσης αποτελεί πλέον η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναθεώρηση του δικτύου καταστημάτων.

Νέα λουκέτα μέσα στο 2026

Το κλείσιμο καταστημάτων της αλυσίδας εστιατορίων συνεχίζεται και το 2026. Συγκεκριμένα, στις 15 Απριλίου έκλεισε τρία εστιατόρια στο Mall of Louisiana, στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα.

Ακολούθησε, στις 23 Μαΐου, το κλείσιμο του καταστήματος στο Vestavia Hills της Αλαμπάμα, το οποίο λειτουργούσε από το 1974. Παράλληλα, λουκέτο μπήκε και σε εστιατόριο στο Τάλαχασι της Φλόριντα, το οποίο είχε παρουσία στην περιοχή για 56 χρόνια, καθώς είχε ανοίξει το 1970.

Συνολικά, η αλυσίδα έχει κλείσει 23 εστιατόρια από την έξοδό της από την πτώχευση τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Χρειάζεται να γίνει μικρότερη»

Οι τελευταίες αποφάσεις για το δίκτυο καταστημάτων έρχονται μετά τις δηλώσεις του Damola Adamolekun τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τις οποίες η Red Lobster θα πρέπει να περιορίσει περαιτέρω το μέγεθός της, προκειμένου να αφήσει οριστικά πίσω της τις συνέπειες της πτώχευσης του 2024.

Η διοίκηση επανεξετάζει συνολικά το αποτύπωμα της εταιρείας στον τομέα των ακινήτων και το χαρτοφυλάκιο των μισθώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να απομακρύνεται από καταστήματα που εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις, με στόχο να περιορίσει τα έξοδα και να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη βάση για την επόμενη ημέρα της αλυσίδας.