Στις 3 Απριλίου 2021, η εταιρεία διέθετε και λειτουργούσε συνολικά 395 καταστήματα παγκοσμίως.

Η Fossil Group, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον χώρο των ρολογιών και των αξεσουάρ, συνεχίζει να περιορίζει σημαντικά το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της, καθώς οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και ο ανταγωνισμός από την τεχνολογία πιέζουν το παραδοσιακό μοντέλο λιανικής.

Η αμερικανική εταιρεία, γνωστή για τα κλασικά ρολόγια, τα smartwatches, τα κοσμήματα και τα δερμάτινα είδη, έκλεισε έξι ακόμη καταστήματα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, 11 καταστήματα στη Νότια Αφρική πέρασαν σε συνεργάτη υπό άλλη επωνυμία, με αποτέλεσμα το συνολικό αποτύπωμα της εταιρείας να μειωθεί κατά 17 σημεία σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Από τα 395 καταστήματα στα 176

Η συρρίκνωση του δικτύου της Fossil γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξεταστεί η πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Στις 3 Απριλίου 2021, η εταιρεία διέθετε και λειτουργούσε συνολικά 395 καταστήματα παγκοσμίως. Από αυτά, 170 βρίσκονταν στην Αμερική, 137 στην Ευρώπη και 88 στην Ασία.

Πέντε χρόνια και τρεις μήνες αργότερα, στις 4 Ιουλίου 2026, ο αριθμός των καταστημάτων είχε περιοριστεί στα 176, δηλαδή κατά 219 λιγότερα.

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Η εικόνα ανά περιοχή είναι χαρακτηριστική:

Αμερική: από 170 σε 90 καταστήματα

Ευρώπη: από 137 σε 35 καταστήματα

Ασία: από 88 σε 51 καταστήματα

Σύνολο: από 395 σε 176 καταστήματα

Ο οικονομικός διευθυντής της Fossil, Randy Greben, δήλωσε ότι έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν ακόμη 2 καταστήματα μέσα στο 2026, με την εταιρεία να αναμένει να ολοκληρώσει τη χρονιά με περίπου 178 καταστήματα παγκοσμίως.

Γιατί κλείνει καταστήματα η Fossil

Πίσω από τη συρρίκνωση του δικτύου βρίσκεται μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική της εταιρείας.

Η Fossil έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη μείωση της ζήτησης για παραδοσιακά ρολόγια, καθώς ολοένα περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα smartwatches.

Ο ανταγωνισμός με προϊόντα όπως το Apple Watch και το Samsung Galaxy Watch έχει αλλάξει σημαντικά την αγορά, περιορίζοντας τη ζήτηση για ορισμένες από τις παραδοσιακές κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας.

Παράλληλα, η μειωμένη επισκεψιμότητα σε αρκετά εμπορικά κέντρα έχει καταστήσει λιγότερο αποδοτικά ορισμένα φυσικά καταστήματα.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των 100 εκατ. δολαρίων

Το κλείσιμο καταστημάτων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολυετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης, με στόχο τη μείωση του κόστους κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Η διοίκηση έχει επιλέξει να περιορίσει τα φυσικά καταστήματα που εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα την παρουσία της σε πιο ισχυρές αγορές και εμπορικά κέντρα.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα έξοδα πωλήσεων, γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, μεταξύ άλλων λόγω του κλεισίματος 49 καταστημάτων και της μείωσης των μισθολογικών και διοικητικών δαπανών.

Βελτιωμένη εικόνα το 2026

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η διοίκηση της Fossil είχε ήδη επισημάνει ότι τα σχέδια για περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου είχαν περιοριστεί, καθώς η απόδοση των καταστημάτων παρουσίαζε βελτίωση.

Η τάση αυτή συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο.

Τα έσοδα της Fossil ανήλθαν σε 209,7 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ωστόσο τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Παράλληλα, η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας ότι η βελτίωση της απόδοσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιστροφή στην ανάπτυξη των εσόδων κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Οι πιέσεις από τους δασμούς και το χρέος

Η Fossil εξακολουθεί, πάντως, να αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.

Το 2025 οι λειτουργικές ζημίες περιορίστηκαν σημαντικά, από 103,9 εκατ. δολάρια σε 19,1 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, οι νέοι αμερικανικοί δασμοί σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα δημιούργησαν πρόσθετες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Την ίδια περίοδο, η βρετανική θυγατρική Fossil UK προσέφυγε στο Κεφάλαιο 15 του πτωχευτικού κώδικα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους της.

Η εταιρεία είχε μεταξύ άλλων δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων από την JPMorgan Chase και 150 εκατ. δολάρια σε ομόλογα με λήξη το 2026.

Η διαδικασία δεν οδήγησε σε εκκαθάριση της εταιρείας, αλλά σε συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Τα εμπορικά κέντρα αλλάζουν – δεν εξαφανίζονται

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί λιανοπωλητές, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα εμπορικά κέντρα εξακολουθούν να προσελκύουν καταναλωτές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Placer.ai για τον Ιούλιο του 2026, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε σε όλες τις βασικές κατηγορίες εμπορικών κέντρων. Τα υπαίθρια εμπορικά κέντρα κατέγραψαν αύξηση 5,1%, τα κλειστά εμπορικά κέντρα 4,3%, ενώ τα outlet σημείωσαν άνοδο 0,5%.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν αφορά απαραίτητα το σύνολο των εμπορικών κέντρων, αλλά κυρίως τη διαφορά μεταξύ των ισχυρών και των ασθενέστερων τοποθεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Cushman & Wakefield, τα εμπορικά κέντρα κορυφαίας κατηγορίας διατηρούν ποσοστό πληρότητας περίπου 95%, ενώ τα χαμηλότερης αξιολόγησης ακίνητα παραμένουν αρκετά χαμηλότερα, περίπου στο 72%.

Η νέα στρατηγική της Fossil

Η Fossil φαίνεται πλέον να εγκαταλείπει το μοντέλο της ευρείας παρουσίας σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές και να επικεντρώνεται σε επιλεγμένα σημεία με μεγαλύτερη εμπορική δυναμική.

Η λογική είναι απλή, λιγότερα καταστήματα, αλλά καλύτερες τοποθεσίες και υψηλότερη απόδοση.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η βελτίωση της απόδοσης των καταστημάτων μπορεί να στηρίξει την επιστροφή στην ανάπτυξη, ενώ η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Η Fossil δεν είναι η μόνη εταιρεία που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί μεγάλοι λιανοπωλητές έχουν κλείσει καταστήματα σε εμπορικά κέντρα, επιλέγοντας να διατηρήσουν παρουσία κυρίως στις πιο αποδοτικές αγορές.

Για τη Fossil, η συρρίκνωση κατά 219 καταστήματα μέσα σε περίπου πέντε χρόνια αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ενδείξεις της μεγάλης αλλαγής που συντελείται στο παραδοσιακό λιανεμπόριο.

Το επόμενο στοίχημα για την εταιρεία είναι αν το μικρότερο δίκτυο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μια πιο κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.