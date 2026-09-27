Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Την άμεση τοποθέτηση της κυβέρνησης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τη δράση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την προώθηση του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σοβαρές» τις αναφορές του δημοσιεύματος και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος το δημοσίευμα της WSJ, τον περασμένο Μάρτιο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να απευθύνθηκε στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσουν εάν υπήρξε τέτοια τοποθέτηση προς τον Έλληνα υπουργό. «Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, και της Ελλάδας, είναι εξαιρετικά σοβαρές και η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

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Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες» αναφέρει η ανακοίνωση.