Υπό βροχή το σόου στο ΟΑΚΑ.

Μια μοναδική μουσική εμπειρία προσφέρει το βράδυ του Σαββάτου 26/9 η Άννα Βίσση στη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ με περισσότερους από 95.000 ανθρώπους να δίνουν το παρών για να αποθεώσουν την απόλυτη Ελληνίδα σταρ και να διασκεδάσουν με τα τραγούδια της.

Μετά τις μυθικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, που ένωσαν χιλιάδες φωνές σε μία, η Άννα επιστρέφει για να ανέβει ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο για να ξεπεράσει τον εαυτό της, αλλά για να ορίσει μια νέα εποχή. Γιατί κάθε της εμφάνιση δεν είναι συνέχεια — είναι εξέλιξη. Με εκατοντάδες τραγούδια που έγιναν ζωές, με καθηλωτικές ερμηνείες που έγιναν στιγμές και με αστείρευτη ενέργεια που δεν γνωρίζει χρόνο, η Άννα δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή — την μεταμορφώνει σε ένα «πεδίο» απόλυτης μουσικής εμπειρίας.

{https://streamable.com/xnkyzu}

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών, η οποία έχει στηθεί στο κέντρο του ΟΑΚΑ. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει στην Άννα Βίσση να κινείται σε όλη την επιφάνειά της, ενώ παράλληλα προσφέρει οπτική επαφή με το θέαμα από διαφορετικά σημεία του σταδίου.

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Μαζί της θα βρίσκεται η μπάντα που τη συνοδεύει στις εμφανίσεις της, στην οποία έχει προστεθεί και ο κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης.

Τη βραδιά άνοιξε ο Argy, ο Έλληνας DJ και παραγωγός που έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία στη μουσική σκηνή, δίνοντας από νωρίς ηλεκτρονικό ρυθμό στο κοινό.

LED βραχιολάκια και οπτικό υπερθέαμα

Το κοινό που θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ δεν θα παρακολουθήσει απλώς μία μουσική συναυλία. Η παραγωγή έχει προετοιμάσει και μία σειρά από οπτικά εφέ, με στόχο η βραδιά να αποκτήσει χαρακτήρα μεγάλου θεάματος. Οι θεατές θα παραλάβουν κατά την είσοδό τους ειδικά LED βραχιολάκια, τα οποία θα ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συναυλίας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φωτεινό σκηνικό στις κερκίδες. Παράλληλα, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου θα φιλοξενήσουν ειδικά σχεδιασμένο οπτικό υλικό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα συνδέεται με την κίνηση της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή. Το κοινό αναμένεται να ταξιδέψει και μέσα από ένα μεγάλο μουσικό flashback στην 50χρονη πορεία της Άννας Βίσση, με τραγούδια και στιγμές από τη μακρά καριέρα της. Η συνολική παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ξεπερνά σε κόστος τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Η αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση του κόσμου οδήγησε και σε αλλαγές στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς.

Ο ΗΣΑΠ θα παρατείνει τη λειτουργία του το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους θεατές που θα μετακινηθούν προς και από το ΟΑΚΑ.

Τα τελευταία δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πειραιάς – Κηφισιά: 01:15

Πειραιάς – Αττική: 01:30

Ειρήνη – Κηφισιά: 01:56

Κηφισιά – Πειραιάς: 02:00

Ειρήνη – Πειραιάς: 02:09

Επιπλέον, το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού.