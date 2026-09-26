Η πιθανότητα βροχής την ώρα που βγαίνει στη σκηνή η Άννα Βίσση.

Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ένας από τους παράγοντες που απασχολούν τους περισσότερους από 95.000 θεατές που αναμένεται να βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι ο καιρός.

Η πρόγνωση δείχνει ότι η Αθήνα θα βρίσκεται κάτω από πυκνή συννεφιά για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου, ενώ όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης της συναυλίας αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης βροχής. Οι θερμοκρασίες, πάντως, θα παραμείνουν σε σχετικά ήπια επίπεδα.

Συννεφιά πριν από τη συναυλία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, στις 12:00 το μεσημέρι η θερμοκρασία αναμένεται να βρίσκεται περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά. Στις 15:00, όταν αρκετοί θεατές θα έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τη μετάβασή τους στο ΟΑΚΑ, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 22 βαθμούς.

Οι πόρτες του Ολυμπιακού Σταδίου πρόκειται να ανοίξουν στις 17:00. Μία ώρα αργότερα, στις 18:00, η θερμοκρασία προβλέπεται στους 20 βαθμούς, με τη συννεφιά να επιμένει και την υγρασία να βρίσκεται περίπου στο 62%.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, χωρίς από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει κάποια ακραία μεταβολή των συνθηκών.

Πιθανότητα βροχής την ώρα που βγαίνει στη σκηνή η Άννα Βίσση

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις βραδινές ώρες. Η Άννα Βίσση αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή περίπου στις 21:00, με το σόου να έχει διάρκεια σχεδόν τρεις ώρες.

Ακριβώς εκείνη την ώρα, η πρόγνωση δείχνει βροχή, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 18 βαθμούς και την υγρασία να ανεβαίνει στο 75%. Το ύψος βροχής εμφανίζεται, πάντως, στα 0 χιλιοστά στη συγκεκριμένη ωριαία πρόγνωση, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενο ασθενών ή περιορισμένων φαινομένων και όχι σε έντονη βροχόπτωση.

Προς τα μεσάνυχτα, όταν θα πλησιάζει η ολοκλήρωση της συναυλίας, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει ακόμη περισσότερο, περίπου στους 17 βαθμούς, με την υγρασία να φτάνει στο 79%. Και σε αυτή τη χρονική ζώνη εμφανίζεται ένδειξη για βροχή.

Τι δείχνει η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Η συνολική εικόνα δείχνει, επομένως, ένα αρκετά δροσερό και συννεφιασμένο βράδυ στο ΟΑΚΑ, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Δεν προκύπτει, τουλάχιστον από τα συγκεκριμένα προγνωστικά δεδομένα, εικόνα έντονων ή παρατεταμένων φαινομένων.