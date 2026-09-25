Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

Έκρηξη σημειώθηκε σε διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

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Αναφορές για έναν ελαφρά τραυματία

Σύμφωνα με το Open, υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας τον οποίο θα παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ από την κατάρρευση έχουν υποστεί ζημιές οκτώ οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο η ΕΡΤ αναφέρει ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.

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