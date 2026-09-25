Βγήκαν τα «γαλάζια»... μαχαίρια από τα θηκάρια - Και στο βάθος «καμπανάκι» για διαρροές προς τον Σαμαρά.

Και ξαφνικά... βγήκαν τα μαχαίρια στην κυβέρνηση.

Η ατάκα της Ντόρας περί «ξεβαλικέματος» υπουργών ανέδειξε ένα βαθύτερο ενδοκυβερνητικό πρόβλημα. Ότι η «καλοκουρδισμένη» κυβέρνηση έχει δώσει τη θέση της σε «εσωτερικές φατρίες». Που τρώγονται μεταξύ τους. Με «έπαθλο» είτε να εκλεγούν βουλευτές, είτε να πλασαριστούν σε καλή θέση στην κούρσα διαδοχής, είτε να υπερασπιστούν το γόητρο της κυβέρνησης ή της παράταξης.

Εξαρτάται από την σκοπιά που το βλέπει ο καθένας.

Και μέσα σε αυτό το προεκλογικό πλαίσιο η εικόνα της κυβέρνησης μοιραία τσαλακώνεται.

Στο «στόχαστρο» ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το τελευταίο 24ωρο είχε την «τιμητική» του ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δύο φράσεις του προς δημοσιογράφους «μήπως έχετε πάρει μπάφο» και «είστε τσαρλατάνοι» προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Εκτός από την αντιπολίτευση που ζήτησε την παραίτηση του θέμα «απρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς» του υπουργού Υγείας έβαλαν στο Μαξίμου και αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές.

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Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ορθώνει τείχος προστασίας στον Άδωνι Γεωργιάδη αφού σχεδόν όλο το briefing εξαντλήθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι είπε για τον μπάφο μεταφορικά και ζήτησε και συγγνώμη» δήλωσε ο Π. Μαρινάκης αποδίδοντας επί της ουσίας τους χαρακτηρισμούς Γεωργιάδη στον πληθωρικό και αψύ χαρακτήρα του.

Υπερβολικές οι αντιδράσεις εκτιμά ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης από την πλευρά του επιμένει ότι δεν έκανε κάτι μεμπτό. Διότι έσπευσε -όπως είπε- να διευκρινίσει ότι αστειεύτηκε με τον «μπάφο» στην προσπάθειά του να αποδομήσει το επιχείρημα κάποιων ότι μπορεί να πιεστεί ο Κ. Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός στην επόμενη κυβέρνηση ακόμη κι αν η Ν.Δ. είναι πρώτο κόμμα.

Ωστόσο, μέσα σε ένα, ήδη, τεταμένο εσωκομματικό τοπίο – μετά και την δήλωση της Ντόρας – για «καλαμοκαβαλάρηδες υπουργούς» η συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη... φούντωσε τις ενδοκυβερνητικές έριδες.

Τα δύο «γαλάζια» στρατόπεδα

...Διαμορφώνοντας δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που βλέπουν στο πρόσωπο αρκετών υπουργών περίσσια «αλαζονεία» και σε εκείνους που βλέπουν στα πρόσωπα των επικριτών περίσσια «ζήλεια».

«Αν αυτοί που μας κατακρίνουν τώρα ήταν υπουργοί θα έλεγαν τα ίδια;» αναρωτήθηκε κορυφαίος υπουργός υπονοώντας ότι όλος ο καβγάς γίνεται για τον υπουργικό θώκο.

«Με αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές αρκετών υπουργών οι ψηφοφόροι μας φεύγουν» ανταπαντά η άλλη πλευρά.

Συντονισμένα πυρά κατά της Ντόρας

Την πρώτη «ταβανόπροκα» την... κάρφωσε στους υπουργούς η Ντόρα Μπακογιάννη προτρέποντας τους να «ξεκαβαλικέψουν». Με τους «Σωματοφύλακες» του Μαξίμου να ενοχλούνται βαθύτατα και να καρφώνουν με τη σειρά τους άλλους υπουργούς και βουλευτές κατηγορώντας τους ότι ..κρύβονται στα δύσκολα.

Και κάπως έτσι στήθηκαν δύο μπλοκ «γαλάζιων» οπλοπολυβόλων. Αυτά που στόχευαν εναντίον της κας Μπακογιάννη και εκείνα που την «κάλυπταν» από τα εχθρικά πυρά.

Π. Μαρινάκης, Κ. Κυρανάκης Άδωνις Γεωργιάδης Μ. Βορίδης, Μακάριος Λαζαρίδης και Σοφία Βούλτεψη πέρασαν στην αντεπίθεση.

«Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πετροβολούμε κάποιον που επειδή βγαίνει λίγο παραπάνω μπροστά μπορεί να του ξεφύγει και κάτι» είχε πει ο Π. Μαρινάκης πατώντας την σκανδάλη: Εγώ προτιμώ να είμαι μαζί με ανθρώπους οι οποίοι στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά ..παρά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προσέχουν τις περιόδους που θα εκτεθούν».

Την σκυτάλη από τον Παύλο Μαρινάκη πήρε η Σοφία Βούλτεψη που είπε με νόημα:

«Εγώ βλέπω το αντίθετο. Τους βλέπω πολύ ήπιους και πολύ απολογητικούς. Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που τσαλακώνονται πάρα πολύ και άλλοι που δεν τσαλακώνονται».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μακάριος Λαζαρίδης λέγοντας: «Εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχουν υπουργοί αλαζόνες. Γνωρίζω, όμως, ότι υπάρχουν υπουργοί που στα δύσκολα της Κυβέρνησης κρύβονται».

Υπέρ της Ντόρας οι πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι

Στον αντίποδα, το όπλο τους πήραν συμπωματικά οι δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι Γ. Οικονόμου και Στ. Πέτσας για να υπερασπιστούν τα λεγόμενα της Ντόρας Μπακογιάννη.

«Υπάρχουν και τέτοιοι (καβαλημένα καλάμια) και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να μείνεις γειωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση» δήλωσε ευθέως ο Γ. Οικονόμου.

«Υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε πολλά στελέχη... Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψει με το μαχαίρι» πρόσθεσε ο Στ. Πέτσας ρίχνοντας περαιτέρω λάδι στην ενδοκυβερνητική φωτιά.

Καμπανάκι για αυτοδυναμία και για διαρροές προς Σαμαρά

Διότι ο κ. Πέτσας διαπίστωσε εκτός των άλλων και λάθος κυβερνητικές πολιτικές που μπορεί – όπως είπε- να ευνοήσουν τον Αντώνη Σαμαρά και να στερήσουν από τη Ν.Δ. την αυτοδυναμία.

«Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, σίγουρα θα μας πλήξει το κόμμα Σαμαρά. Το θέμα είναι αν θα μας πλήξει καθοριστικά στον στόχο που έχουμε για την αυτοδυναμία» προειδοποίησε ο κ. Πέτσας.