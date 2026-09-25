Ανεξήγητη η απουσία του Κ. Μητσοτάκη από τη δεξίωση του Αμερικανού προέδρου στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να βρίσκεται στην Καλιφόρνια όταν ο Ντ. Τραμπ παρέθεσε το καθιερωμένο δείπνο με αφορμή τη ΓΣ του ΟΗΕ. Είναι προφανές ότι αν ήθελε μια έστω ανεπίσημη και ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα είχε οργανώσει έτσι το πρόγραμμά του ώστε να βρίσκεται εκεί. Πολύ περισσότερο επειδή θα είχε την ευκαιρία να χαιρετηθεί με τον Ερντογάν σε μια συγκυρία ψυχρότητας και νευρικότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Εννοείται ότι η απουσία του Κ. Μητσοτάκη από τη δεξίωση του Τραμπ πέρασε γενικώς απαρατήρητη. Την επεσήμαναν, όμως, στη στήλη διπλωματικές πηγές με το ερώτημα αν ήθελε να αποφύγει τον Τραμπ, τον Ερντογάν ή και τους δύο.

Α.