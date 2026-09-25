Πώς ο παγωμένος καφές μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες ενός υποψηφίου να κερδίσει τη θέση εργασίας. Μία νέα συζήτηση έχει ανοίξει σχετικά με την παρουσία και τις συνήθειες των συνεντευξιαζόμενων όταν πρόκειται για επαγγελματική συνάντηση.

Ένας παγωμένος καφές μπορεί να αποτελεί για πολλούς μία απλή συνήθεια μέσα στην ημέρα, όμως για την Gen Z έχει μετατραπεί σε ένα σημείο τριβής γύρω από τους άγραφους κανόνες του επαγγελματισμού.

Ουσιαστικά, έχει ανοίξει συζήτηση, γύρω από το ζήτημα του κατά πόσο είναι «επιτρεπτό» ένας υποψήφιος για δουλειά να εμφανίζεται στην πρώτη επαγγελματική συνέντευξη με έναν καφέ στο χέρι.

Οι απόψεις διίστανται και σχολιάζονται εντόνως, με μία μερίδα επαγγελματιών να ισχυρίζονται ότι ο καφές δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο συνεντευξιαζόμενος δεν διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για τη θέση εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, για πολλούς, κυριαρχεί η άποψη ότι η συγκεκριμένη εικόνα είναι δείγμα «χαλαρής» συμπεριφοράς, επιμένοντας ότι οι συνεντεύξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένους άγραφους κανόνες και πως η επαγγελματική εικόνα εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η «διαμάχη» ξεκίνησε όταν μία Recruiters δημοσίευσε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ένα σύντομο βίντεο μέσω του οποίου εξηγεί ότι η εικόνα ενός υποψηφίου με τον καφέ στο χέρι, μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι η συνέντευξη αποτελεί «μία στάση» ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ημέρας.

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Λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η συγκεκριμένη τοποθέτηση, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία σε εταιρικό οργανισμό με τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν ότι το 92% των ερωτηθέντων θεωρούν «ανάρμοστη» την συγκεκριμένη εικόνα.

Recruiters απαντούν: Η παρουσία σε συνέντευξη με καφέ στο χέρι μπορεί να κοστίσει τη θέση εργασίας; Σίγουρα αποτελεί ρίσκο

Ειδικοί στα θέματα προσλήψεων απάντησαν στο ερώτημα, ισχυριζόμενοι ότι η παρουσία του υποψηφίου στην πρώτη συνέντευξη με καφέ στο χέρι δύσκολα θα κρίνει το αν ο συνεντευξιαζόμενος θα πάρει την θέση. Ωστόσο, έθεσαν το ερώτημα του κατά πόσο αυτή η συνήθεια μπορεί να αποτελέσει περισπασμό κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι συχνά κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης προσφέρεται από την εταιρεία ένα ποτήρι νερό ή ένας καφές. Έτσι, αν ένας εργοδότης απορρίψει έναν υποψήφιο που έφτασε στο γραφείο με καφέ στο χέρι, τότε δίνετε μεγαλύτερη σημασία σε λεπτομέρειες που δεν συνδέονται με τις ικανότητες του ατόμου.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να κυριαρχεί η άποψη ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει «ελεύθερα» τα χέρια του κατά τη διάρκεια της πρώτης γνωριμίας, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συστάσεις και η απαιτούμενη χειραψία.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις απόψεις του εργοδότη τους, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εικόνα να θεωρείται ρίσκο σχετικά με το αν τελικά θα κερδίσει κανείς τη θέση ή όχι.

Η Gen Z στην αγορά εργασίας

Πίσω από τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί, φαίνεται να κρύβεται ένα μεγαλύτερο ζήτημα που σχετίζεται με την Gen Z.

Η συγκεκριμένη γενιά μπήκε στην αγορά εργασίας την εποχή της τηλεργασίας όπου οι «κανόνες» συμπεριφοράς είναι πιο «χαλαροί», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αντίστοιχη εξοικείωση με τους άγραφους κανόνες που γνώριζαν οι προηγούμενες γενιές.

Επομένως, προκύπτει και το ερώτημα, του τί είναι τελικά «επαγγελματικό».

Πηγή: fortune