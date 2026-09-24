Η κατανάλωση καφέ ακόμη και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο ορισμένων ανθρώπων, ακόμη και αν δεν καταγράφονται αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο καφές αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα ροφήματα, που συχνά καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες ημερησίως με σκοπό την ενεργοποίηση και την αφύπνιση του οργανισμού.

Παρασκευάζεται από αλεσμένα σπόρια καφέας, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, ένα συστατικό που υπάρχει στον αρχικό σπόρο και λειτουργεί αναζωογονητικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ωστόσο, η σύνδεση της κατανάλωσης του καφέ με την έλλειψη ύπνου απασχολεί τους ερευνητές, που πλέον μελετούν το κατά πόσο η καφεΐνη επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον κρατά σε εγρήγορση ακόμη και τη στιγμή που το άτομο κοιμάται οχτώ ώρες ημερησίως.

Ουσιαστικά, το ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο η κατανάλωση του καφέ, ακόμη και νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου και όχι απαραίτητα την ποσότητα αυτού.

Πώς η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου

Στα πλαίσια της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Βρότσλαβ, διερευνήθηκε το πώς επηρεάζει τελικά ο καφές την ποιότητα του ύπνου και τη λειτουργία του εγκεφάλου τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση λήθης και πλήρους αδράνειας.

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Για να πραγματοποιηθεί αυτό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μετρήσεις EEG, μία μέθοδος που καταγράφει την δραστηριότητα του εγκεφάλου. Οι μετρήσεις, έχουν την ικανότητα να διαπιστώσουν τόσο τη διάρκεια του ύπνου, όσο και την ποιότητα αυτού.

Στην μελέτη δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα «αργά κύματα», τα οποία αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του βαθύ ύπνου, ένα στάδιο που συνδέεται άμεσα και με την σωματική αποκατάσταση και τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.

«Η κλασική αξιολόγηση εξετάζει κυρίως τη διάρκεια και τα στάδια του ύπνου, ενώ η ποσοτική ανάλυση EEG μπορεί να εντοπίσει και πιο διακριτικές αλλαγές, όπως η μείωση της δραστηριότητας των αργών κυμάτων. Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό δείκτη του βάθους του ύπνου και της αποκαταστατικής του ποιότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η καθηγήτρια του πανεπιστημίου, Ντονάτα Κούρπας.

Η καφεΐνη δεν επηρεάζει τον ύπνο με τρόπο πάντα αντιληπτό, αλλά μπορεί να τον κάνει λιγότερο αναζωογονητικό

Αυτό που προκύπτει ουσιαστικά από τη μελέτη, είναι ότι η καφεΐνη δεν επηρεάζει τον ύπνο πάντοτε με ορατό τρόπο.

Αντίθετα, μπορεί κάποιος να αποκοιμηθεί κανονικά για τουλάχιστον οχτώ ώρες χωρίς να αντιληφθεί σημαντικές διακοπές του ύπνου και την συνεχή δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Αυτό σημαίνει, ότι οι ώρες ύπνου δεν συνδέονται με την καλή ποιότητα αυτού και την αποκατάσταση του οργανισμού.

Δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο στην κατανάλωση του καφέ

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο στην κατανάλωση του καφέ.

Μία σειρά από παράγοντες, όπως ηλικία, ο μεταβολισμός, η γενετική προδιάθεση, το άγχος και η κόπωση, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός ανταποκρίνεται στην καφεΐνη, και κατ’ επέκταση, το πώς τελικά επηρεάζεται ο ύπνος.

Μάλιστα, υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται να επηρεάζονται ελάχιστα, ενώ για άλλους ακόμη μία μικρή ποσότητα καφέ μπορεί να τους κρατήσει ξύπνιους όλο το βράδυ, να δυσκολέψει τον ύπνο και να επηρεάσει την ποιότητα και την ποσότητά του.

Η καφεΐνη μπορεί να αυξάνει προσωρινά την τόνωση και την εγρήγορση, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα της κόπωσης, όμως την ίδια ώρα επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο.

Η μεγαλύτερη κόπωση την επόμενη ημέρα, λόγω ενός λιγότερο ποιοτικού ύπνου, οδηγεί στην κατανάλωση περισσότερης ποσότητας καφέ.

Πήγη: sciencedaily