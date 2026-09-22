Δέκα χρόνια, ένα πάθος: Specialty Coffee.

Από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο Athens Coffee Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, o AREA 51 γιορτάζει δέκα χρόνια αφοσίωσης στον specialty καφέ, την έρευνα και τη δημιουργία ξεχωριστών γευστικών εμπειριών.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η φετινή παρουσία του AREA 51 μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανακάλυψης. Στην ειδικά διαμορφωμένη αυλή του, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο, τη φιλοσοφία και τη διαδρομή του brand μέσα από γευστικές δοκιμές, διαδραστικές εμπειρίες και δημιουργικές ενέργειες που συνδυάζουν τη γνώση με την ψυχαγωγία.

Η εμπειρία ξεκινά από τον χώρο γευστικής δοκιμής, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικές ποικιλίες specialty καφέ και να γνωρίσει τα ιδιαίτερα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά κάθε προέλευσης. Ανάμεσά τους, θα ανακαλύψει τις βραβευμένες επιλογές AREA 51 COL SL28 και AREA 51 COL Ombligon, οι οποίες απέσπασαν χρυσές διακρίσεις στο Global Coffee Awards World Championship 2025, στις κατηγορίες του Single Origin Experimental espresso και φίλτρου αντίστοιχα.

Από τη γεύση, η ξενάγηση περνά στην ιστορία. Μέσα από μια αναδρομή στη δεκαετή πορεία του AREA 51, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την αρχική ιδέα, την επιστημονική προσέγγιση γύρω από τον καφέ, τη λειτουργία του εργαστηρίου έρευνας, τους σημαντικότερους σταθμούς από το 2016 έως σήμερα, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το εγχείρημα.

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Ξεχωριστή θέση στη φετινή εμπειρία έχει ένα διαδραστικό παιχνίδι αρωμάτων, που προσκαλεί τους επισκέπτες να επιστρατεύσουν την όσφρηση και τις γνώσεις τους, ανακαλύπτοντας διαφορετικά αρωματικά προφίλ και προσπαθώντας να τα συνδέσουν με τη σωστή χώρα προέλευσης: Κολομβία, Αιθιοπία ή Ινδονησία. Την εμπειρία συμπληρώνουν ένα ειδικά σχεδιασμένο photo booth, καθώς και τα συλλεκτικά T-shirts που δημιουργήθηκαν ειδικά για την επέτειο των δέκα χρόνων του AREA 51.

Η πρώτη ημέρα του Athens Coffee Festival, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, κορυφώνεται από τις 18:00 έως τις 20:00 με ένα ξεχωριστό anniversary event για τα 10 χρόνια AREA 51.

Ο AREA 51 δημιουργήθηκε το 2016, με στόχο να προσφέρει εκλεκτές ποικιλίες specialty καφέ, μοναδικής γεωγραφικής προέλευσης. Εμπνευσμένος από την αυστηρά φυλασσόμενη στρατιωτική βάση της Νεβάδα, δημιούργησε τη δική του «απόρρητη βάση» έρευνας στην Παιανία, όπου η επιστημονική προσέγγιση συναντά τη γνώση, τον πειραματισμό και το πάθος για τον καφέ.