Το δυστύχημα είχε σημειωθεί σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής Κάτω Πάφου-Χλώρακας, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στις τοπικές αρχές.

Ένας Βρετανός παραδέχθηκε τη Δευτέρα την ενοχή του για την κατηγορία της αμέλειας σχετικά με τη θανατηφόρα πτώση του 3χρονου γιου του από παράθυρο ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε θέρετρο της Κύπρου.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 5 Οκτωβρίου για τις αγορεύσεις των συνηγόρων και την ανακοίνωση της ποινής, ενώ ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, δήλωσε ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών του πελάτη του, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη σύζυγό του και την 5χρονη κόρη του στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την επιβολή της ποινής.

Ο κατηγορούμενος και η οικογένειά του βρίσκονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των διακοπών τους στη νοτιοδυτική θέρετρο-πόλη της Πάφου τον Ιούλιο, όταν το αγοράκι έπεσε από το παράθυρο του τετάρτου ορόφου του ξενοδοχείου.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν ασαφείς.

«Το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψει στην οικογένειά του»

Ο Αλεξάνδρου δήλωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να δηλώσει ένοχος αργά τη Δευτέρα στη μοναδική κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αμέλειας και απρόσεκτων ενεργειών, κυρίως για να αποφύγει μια μακρά δίκη και να γλιτώσει την οικογένειά του από το να ζήσει ξανά τις συνθήκες του θανάτου του αγοριού μέσα από τις λεπτομερείς αποδείξεις που θα παρουσιάζονταν στο δικαστήριο.

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Μια μακρά δίκη θα σημαινε ότι ο άνδρας θα ήταν «για άλλη μια φορά θύμα αυτής της τραγωδίας», δήλωσε ο Αλεξάνδρου μετά τη συνεδρίαση.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι να επιστρέψει στην οικογένειά του», είπε, προσθέτοντας ότι η πτώση ήταν τελικά ένα ατύχημα.

Η κατηγορία επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και ελάχιστη ποινή χρηματικού προστίμου. Ο Αλεξάνδρου δήλωσε στο Associated Press ότι το δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη προηγούμενες παρόμοιες υποθέσεις στις οποίες επιβλήθηκε στους κατηγορούμενους πρόστιμο ή ποινή με αναστολή, ενώ τόνισε πως θα ασκήσει έφεση σε οποιαδήποτε ποινή επιβάλει στον πελάτη του τη μέγιστη ποινή.