Ο δολοφόνος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για να την σκοτώσει ενώ όπως δείχνουν και τα στοιχεία κουβαλούσε μαζί του τον σουγιά που έκοψε το νήμα της ζωής της 25χρονης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών που υπέστη η νεαρή γυναίκα. Η 25χρονη έφερε επτά έως οκτώ τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, καθώς και δύο διατομές στον τράχηλο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της νύχτας της δολοφονίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε η 25χρονη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο σώμα της διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι, ενώ καταγράφηκαν και άλλα τραύματα σε διαφορετικά σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν επτά έως οκτώ τραύματα, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης δύο διατομές στον τράχηλο. Το αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι αποτελεί ένα ακόμη εύρημα της εξέτασης.

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Τα τραύματα του 27χρονου

Ξεχωριστά είναι τα ευρήματα που αφορούν τον 27χρονο, ο οποίος βρέθηκε τραυματισμένος στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 27χρονος έφερε τραύματα που, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, συνδέονται με απόπειρα αυτοχειρίας. Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν δύο βαθιά τραύματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί τρώση του πνεύμονα. Ο 27χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Η κηδεία της 25χρονης θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

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Όλα συγκλίνουν σε προμελετημένο έγκλημα

Το μοιραίο ραντεβού των δύο πρώην συντρόφων δόθηκε σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της περιοχής, όπου η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Ο 27χρονος βρέθηκε σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, μετά την επίθεση ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό σκηνικό για να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Ειδοποίησε την Άμεση Δράση και φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από ομάδα τεσσάρων κουκουλοφόρων.

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Το γεγονός ότι ο 27χρονος συναντήθηκε με την 25χρονη ενώ φέρεται να είχε μαζί του μαχαίρι αποτελεί στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες της δολοφονίας. Η παρουσία του όπλου στο ραντεβού, ο τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε η επίθεση και όσα ακολούθησαν βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς φανερώνουν ότι υπηρχε προηγούμενος σχεδιασμός και ότι η επίθεση δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπως εμμένει ο θύτης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της δολοφονίας. Η 25χρονη, με καταγωγή από την Αθήνα, ζούσε στην Ηγουμενίτσα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ήταν βιολόγος, εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πρωτεύουσα για μεταπτυχιακές σπουδές.

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