«Τσακωθήκαμε και θόλωσα» ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφος για την γυναικοκτονία της 26χρονης που ξεψύχησε με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα

Σοκ προκαλεί η γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, όπου μια 25χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κιόσκι, στην αρχή του ποδηλατόδρομου της πόλης, το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Για τη δολοφονία της συνελήφθη ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει στις Αρχές ένα διαφορετικό σενάριο, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Το σενάριο, ωστόσο, δεν άντεξε για πολύ. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 27χρονος ομολόγησε ότι ο ίδιος τραυμάτισε θανάσιμα την 25χρονη με σουγιά.

Ειδικότερα, ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Θεσπρωτίας, όπου θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία της 25χρονης.

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Το τηλεφώνημα και το σκηνικό της επίθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ίδιος ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στη σύντροφό του. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή. Ο 27χρονος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, είχε κρυφτεί, επιχειρώντας να ενισχύσει την εικόνα μιας επίθεσης από τρίτους. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί δημιούργησαν, ωστόσο, ερωτήματα σχετικά με την εκδοχή που είχε δώσει ο 27χρονος. Η έρευνα στράφηκε σταδιακά και στον ίδιο, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια γύρω από την παρουσία του στο σημείο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη.

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Ομολόγησε ο 27χρονος - «Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τελικά ότι εκείνος επιτέθηκε στην 25χρονη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, μεταξύ τους είχε προηγηθεί καβγάς και, κατά τη διάρκεια της έντασης, χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τη σύντροφό του. Η ομολογία του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις Αρχές περί επίθεσης από αγνώστους.

Τα τραύματα και ο σουγιάς

Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον 27χρονο διαπίστωσε επίσης τραύματα στο σώμα του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει και ο σουγιάς που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Μετά από υπόδειξη του ίδιου του 27χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το αντικείμενο, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Εξετάζεται το σενάριο της προμελέτης

Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ άλλων στον θώρακα και στη ράχη, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, έφερε δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα ακόμη στο πόδι. Μετά τη δολοφονία, ο 27χρονος φέρεται να τραυματίστηκε και ο ίδιος. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλά τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακά του, κοντά στην καρδιά, καθώς και βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το γεγονός ότι ο 27χρονος είχε μαζί του μαχαίρι όταν συναντήθηκε με την 25χρονη, στοιχείο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας προκειμένου να αποσαφηνιστεί το σενάριο προμελέτης. Για ποιον λόγο είχε μαζί του ο 27χρονος το σουγιά; Τι ακριβώς προηγήθηκε της συνάντησης; Υπήρχε προηγούμενος σχεδιασμός ή η επίθεση προέκυψε κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, όπως ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει; Οι απαντήσεις θα προκύψουν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και την αξιολόγηση των κινήσεων του 27χρονου πριν και μετά το έγκλημα.

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