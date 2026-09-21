Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του για το αιματηρό επεισόδιο στη Βουλιαγμένη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 82χρονου, το πρωί της Κυριακής.

Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. άσκησε, κατά περίπτωση, ο εισαγγελέας σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης φίλης του, που κατηγορούνται ότι διαπληκτίστηκαν έντονα και χειροδίκησαν σε βάρος ενός 82χρονου στην πλαζ της Βουλιαγμένης.

Το αποτέλεσμα του καυγά που είχε ως αφορμή μία ξαπλώστρα ήταν να χάσει τη ζωή του ο 82χρονος.



Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται τον ξυλοδαρμό του 82χρονου.