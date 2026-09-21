Ο κ. Φαραντούρης απάντησε στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών».

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη και της υφυπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Αλεξάνδρας Σδούκου, με αφορμή δηλώσεις της τελευταίας σε πρωινή εκπομπή του OPEN.

Η κ. Σδούκου, σχολιάζοντας τις αναφορές του κ. Φαραντούρη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τις οποίες «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους», υποστήριξε «Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».

Ο κ. Φαραντούρης απάντησε στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών».

«Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροία, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες» καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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