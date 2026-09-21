«Είναι πολύ σημαντικό το να κατανοήσουμε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για τον καταναλωτή», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η κυβέρνηση παρεμβαίνει μόνο κατόπιν τραγικών συμβάντων, όπως συνέβη πρόσφατα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 20 χρόνια είχε βάλει έλεγχο στην ιδιωτική αγορά υγείας με ‘ράμπο’. Δηλαδή είχε κάνει ένα ειδικό σώμα με 138 ελεγκτές, όπου είχαν ειδική εκπαίδευση σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για να ελέγχουν την αγορά. Καταργήθηκε το 2019. Δε μας εξήγησε κανείς», είπε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως είπε η ίδια, η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο υπερπλεόνασμα για να λάβει αυτή την απόφαση αυτόνομα, γεγονός που θα ανακούφιζε τους καταναλωτές και θα μείωνε το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των τροφίμων.

«Είναι πολύ σημαντικό το να κατανοήσουμε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για τον καταναλωτή. Η αύξηση στα καύσιμα είναι έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα τρόφιμα, συνολικά στη μεταφορά, περνάει στην παραγωγή και αλλάζει την οικονομική κατάσταση για τον πολίτη».

Αισιόδοξο το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΙ

Όσο για το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ ανέφερε: «Το κλίμα μετά τη ΔΕΘ είναι αισιόδοξο και κυρίως, νομίζω ότι αυτό που έγινε στην έκθεση δεν ήταν απλά η αντιπαράθεση με τα μέτρα και πόσο στοιχίζουν τα μέτρα. Νομίζω ότι με όλα αυτά που είπαμε και πριν φαίνεται ότι, νομίζω και στον κόσμο πια, και θα το προσπαθήσουμε και πολύ περισσότερο, να αποδείξουμε ότι υπάρχει πια σε αυτή την εποχή που ζούμε, την πολύ διαφορετική, υπάρχει μια εναλλακτική. Και αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να είναι δουλειές όπως συνήθως, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κάναμε λίγο καλύτερα».

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«Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ να έρθει να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Πρέπει, όπως έχει κάνει και άλλες φορές, να αλλάξει το τραπέζι. Δε γίνεται να προχωρούμε. Έχουμε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε τα αποτελέσματα; Ξέρουμε τα αποτελέσματα για τον πολίτη; Τα αποτελέσματα για τον πολίτη είναι αγοραστική δύναμη, το έχουμε πει πολλές φορές, πάρα πολύ μικρή, ίδια με τη Βουλγαρία, χαμηλοί μισθοί, χαμηλή παραγωγικότητα».

Για το κλειστό δημόσιο πάρκινγκ στην Καλλιθέα

Τέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε σε ένα έτοιμο δημόσιο πάρκινγκ 475 θέσεων στην Καλλιθέα, το οποίο παραμένει κλειστό για περίπου 15 χρόνια λόγω δικαστικών και διαδικαστικών εμπλοκών, επικρίνοντας τους βουλευτές της περιοχής για την αδυναμία τους να δώσουν λύση σε ένα τόσο σημαντικό καθημερινό πρόβλημα.

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