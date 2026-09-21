«Δεν φταις εσύ, εμείς που σε ψηφίζαμε», «Στο καλό και να μην μας γράφεις», «Αχάριστη», «μας απογοήτευσες», ήταν ορισμένα από τα οργισμένα σχόλια!

Από το «δεν φταις εσύ, εμείς που σε ψηφίζαμε» μέχρι το «στο καλό και να μην μας γράφεις», η ανάρτηση της Ρόζας Βρεττού προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με ελάχιστους να επιχειρούν να υπενθυμίσουν την πολυετή πολιτική διαδρομή της στο ΠΑΣΟΚ.

Ούτε που πρόλαβε να αποχαιρετήσει το ΠΑΣΟΚ η Ρόζα Βρεττού και άρχισαν τα… «καλωσορίσματα» στην έξοδο, με τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη που είχε προηγηθεί να έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος.

Μία ημέρα μετά την αποχώρησή της, ύστερα από δεκαετίες παρουσίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έγραψε στο Facebook το δικό της «αντίο», ευχαριστώντας «όλους τους ανθρώπους, τους φίλους» με τους οποίους συμπορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια.

{https://www.facebook.com/agathirosa.vrettou/posts/pfbid02D57R3VutmPGXx6pMuRdpbNBqAL1HJNS42heW6JrZen2eMqJmUztZ2Jd2uBSFQGVCl}

Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε 299 – μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές – σχόλια, αρκετά από τα οποία μόνο αποχαιρετιστήρια δεν ήταν.

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«Δεν φταις εσύ, εμείς που σε ψηφίζαμε», «Στο καλό και να μην μας γράφεις», «Αχάριστη», «μας απογοήτευσες», ήταν ορισμένα από αυτά, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές ότι πίσω από την αποχώρησή της βρίσκεται η προοπτική μετακίνησής της προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Μέσα στη «βροχή» των επικριτικών σχολίων υπήρξαν, πάντως, και κάποιες φωνές που επιχείρησαν να… εξημερώσουν τα άγρια, υπενθυμίζοντας την πολυετή πολιτική διαδρομή και προσφορά της. «Η προσωπική σου προσφορά δεν μπορεί να διαγραφεί», έγραψε ένας από τους σχολιαστές, ενώ άλλος σημείωσε πως «το ήθος, η επάρκεια, η συνέπειά σου στους δημοκρατικούς αγώνες και η προσφορά σου δεν μπορούν από κανέναν να αμφισβητηθούν».

Οι φωνές αυτές, πάντως, ήταν μάλλον λιγοστές, καθώς τον τόνο κάτω από την ανάρτηση έδιναν ξεκάθαρα εκείνοι που επέλεξαν να την αποχαιρετήσουν με πολύ λιγότερο… συντροφικά αισθήματα.

Μ. Καλ.