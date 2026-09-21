...Και όχι να γίνει μέρος των προεκλογικών παιχνιδιών του κ Μητσοτάκη με τα εθνικά θέματα, όπως το 2019 και 2023. Ακούμε ότι η θέση αυτή θα αναδειχθεί ακόμα πιο ξεκάθαρα την επόμενη περίοδο.

Όσο περνάει ο καιρός πιο εμφανής γίνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να εκμεταλλευθεί ψηφοθηρικά τα εθνικά θέματα ενόψει των εκλογών. Μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένδυσε στις Πρέσπες στις εκλογές του '19, στα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό απέναντι στον «Τσίπρα-εθνική εξαίρεση» τον Μάιο '23 και στη Θράκη τον Ιούλιο '23, όσο και αν θέλουν κάποιο «κεντρώοι» να το αποσιωπούν.

Αυτή τη φορά σιγοβράζει η ιδέα η Κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την επέκταση χωρικών υδάτων δυτικά και νότια της Κρήτης λίγο πριν τις εκλογές.

Ίσως κάποιοι δεν το πρόσεξαν αλλά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στον καλό συνάδελφο Χρήστο Τσιγουρή, τοποθετήθηκε σαφώς σε σχέση με αυτό το θέμα. Θύμισε σε όλους τις δηλώσεις Άδωνι Γεωργιάδη, Συρίγου, Πλεύρη, Κουμουτσάκου, Κικίλια και Μπακογιάννη την άνοιξη του 2019 ότι τμηματική επέκταση σήμαινε προσχώρηση στις θέσεις της Τουρκίας. Θέση που προφανώς ανετράπη πανηγυρικά έναν χρόνο μετά όταν η ΝΔ επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο. Όπως είπε στη ΔΕΘ:

«Σας θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, για το ποιος υπήρξε λαϊκιστής και ποιος όχι στα εθνικά θέματα. Όταν εμείς ανακοινώσαμε την επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο, και ανακοινώσαμε ότι στόχος μας είναι σταδιακά να προχωρήσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, και στην ενδοχώρα, είχαν βγει όλοι τότε, και μας λέγανε προδότες. Και προφανώς σε τέτοιο κλίμα σχεδόν εθνικού δικαίου - υπήρχε και στη Συμφωνία των Πρεσπών που ήταν πρόσφατη σε εκείνη την περίοδο- είπαμε ας το δούμε λίγο αργότερα. Και μόλις εξελέγη η Ν.Δ., τα ίδια στελέχη που μας λέγανε προδότες, διότι "πας σε τμηματική επέκταση χωρικών υδάτων, στα 12 μίλια, ξεκινώντας από το Ιόνιο", χειροκροτάγανε όλοι και τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, όταν το έκανε ο ίδιος».

Έδωσε όμως και ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον. Πέραν της θέσης ότι ήταν λάθος ή διακοπή των συνομιλιών με την Τουρκία για οριοθέτηση ΑΟΖ. Πέραν της γραμμής ότι είναι λάθος που ο κ Μητσοτάκης δεν αξιοποιεί τις ευρωτουρκικές σχέσεις - το μαστίγιο της απειλής των κυρώσεων και το καρότο οικονομικής συμφωνίας. Πέραν της αντιπαραβολής της στάσης του απέναντι στο Barbaros το 2018 με τη στάση Μητσοτάκη στο Oruc Reis που «το πήρε ο αέρας» και «δεν μπορούσε να κάνει έρευνες λόγω θορύβου».

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Ανέδειξε το γεγονός ότι ο ίδιος έχει προτείνει στρατηγική για επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2021 και ο τότε υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας διέρρεε από εκείνη την εποχή ότι η Κυβέρνηση θα προχωρούσε σε αυτήν:

«Όταν όμως κάνεις μια επέκταση 7 χρόνια πριν, 7 χρόνια πριν, και δεν προχωράς, τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και άρα, κατά τη γνώμη μας, η επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο με την ταυτόχρονη στρατηγική δημιουργίας συμφωνίας για χάραξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τις όμορες χώρες, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει. Και επαναλαμβάνω, ας αφήσουμε τα εθνικά θέματα έξω από τα προεκλογικά. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και αν είναι να γίνει τώρα. Και όχι ως προεκλογικό χαρτί, εντάσσοντας τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική φαρέτρα- θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο».

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε σαφώς το μήνυμα ότι η επέκταση χωρικών υδάτων δυτικά και νότια και της Κρήτης πρέπει να γίνει άμεσα και όχι να γίνει μέρος των προεκλογικών παιχνιδιών του κ Μητσοτάκη με τα εθνικά θέματα, όπως το 2019 και 2023. Ακούμε ότι η θέση αυτή θα αναδειχθεί ακόμα πιο ξεκάθαρα την επόμενη περίοδο.