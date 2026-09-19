Γιατί ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ έχει στρατηγική μαραθώνιου- Γιατί λέει «όχι» σε σπατάλη δυνάμεων.

110 μετά την ίδρυσή της η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα πέτυχε τους πρώτους στόχους της: Έχει ήδη κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις χωρίς να απασχολείται πλέον από το τρίτο ΠΑΣΟΚ, έχει βγάλει μια σειρά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή -άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο πετυχημένα- αρχίζει να διαμορφώνει ένα νέο πρόγραμμα και αποτελεί πλέον εκ των πραγμάτων τον εναλλακτικό πολιτικό πόλο έναντι της Νέας Δημοκρατίας!

Στους τέσσερις μήνες από την ίδρυσή της είναι φανερό πως ένας κύκλος κιόλας κλείνει και η ΕΛΑΣ βρίσκεται ενόψει νέων προκλήσεων για μια νέα άνοδο των δυνάμεών της, καλούμενη να απαντήσει σε νέες προκλήσεις ώστε να μπει από καλύτερες θέσεις στην τελική ευθεία των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων που όλα δείχνουν πως θα είναι περισσότερες από μια. Οι πρώτες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ αρχίζει να φαίνονται -ή κάποιος να τις υποψιάζεται:

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ: Στις εκλογές σε μεγάλο βαθμό τον κύριο λόγο για τα κόμματα που θα διεκδικήσουν την εξουσία ή που επιδιώκουν ένα καλό "πλασάρισμα" στην κοινοβουλευτική κατάταξη θα τον παίξουν οι αρχηγοί -και ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ είναι αυτός που στις δημοσκοπήσεις μπορεί να ανταγωνιστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλους τους δείκτες, όπως στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και ήδη σε κάποιους από αυτούς είναι μπροστά από τον πρωθυπουργό! Δύναμή του εξαρχής είναι η εκτίμησή του και η αποδοχή από τους πολίτες, η δύναμή του πηγάζει από την κοινωνία που τον κράτησε όρθιο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. όταν το κατεστημένο ήθελε να τον κατασπαράξει. Ο Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει -και ίσως και να άργησε- σειρά δημοσίων παρεμβάσεων με αναπτυξιακά συνέδρια στην περιφέρεια που αποτελεί και το αδύνατο σημείο της ΕΛΑΣ, περιοδείες κοκ, ενώ είναι φανερό πως πρέπει να αυξηθούν και οι δημόσιες παρεμβάσεις του σε μείζονα θέματα επικαιρότητας, πολύ περισσότερο καθώς η ΕΛΑΣ δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία και δεν μπορεί στο επίπεδο αυτό να αναλαμβάνει μείζονες πρωτοβουλίες.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Αργά αλλά σταθερά στην ΕΛΑΣ θα αρχίσουν να εντάσσονται νέα πρόσωπα. Η διεύρυνση θα είναι ασφαλώς αμφίπλευρη, τόσο δηλαδή από το χώρο του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ προτεραιότητα έχουν τα πρόσωπα που προέρχονται από την κοινωνία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται σταδιακά να ενσωματώνονται στην ΕΛΑΣ βουλευτές που έχουν παραδώσει την έδρα τους, αλλά και στελέχη που έχουν παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, με τους ρυθμούς να εντείνονται όσο περνάει ο χρόνος. Η ηγεσία της ΕΛΑΣ πρέπει να απομονώσει τις φωνές στο εσωτερικό της που δεν θέλουν τους «παλιούς» ελπίζοντας ότι έτσι θα κατακτήσουν ευκολότερα μια βουλευτική έδρα, καθώς οι αντιλήψεις αυτές είναι ακριβώς εκείνες που ο Αλέξης Τσίπρας καταπολεμά με την ίδρυση του νέου κόμματος. Ούτε να απαξιώνονται στελέχη με εμπειρία, με παρελθόν και με μέλλον, που έχουν να προσφέρουν πολλά εντασσόμενα στην ΕΛΑΣ. Δεν χωρά όμως αμφιβολία πως προτεραιότητα έχει η ένταξη νέων προσώπων και η περαιτέρω ανάδειξη των στελεχών που ξεχωρίζουν στην Αμαλίας.

Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παραχωρούσε τη συνέντευξη στη ΔΕΘ επισκίασε τις εξαγγελίες που έγιναν. Η εξειδίκευσή τους, παράλληλα με την διευκρίνηση «γκρίζων σημείων» όπως πχ στο θέμα της λεγόμενης «πατριωτικής εισφοράς» αποτελεί προτεραιότητα, όπως και ο περαιτέρω εμπλουτισμός τους.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ: Η ΕΛΑΣ έχει ήδη αναδείξει αρκετά νέα στελέχη στο επικοινωνιακό επιτελείο. Είναι όμως σαφές πως αυτό θέλει ενίσχυση. Προφανώς στην κατεύθυνση αυτή θα γίνουν κινήσεις από την Αμαλίας. Η αλήθεια όμως είναι πως δεν βοηθάει άπειρα έως τώρα στελέχη η ασάφεια που υπάρχει σε ορισμένες θέσεις, πρόβλημα που θα μειώνεται όσο η ΕΛΑΣ ολοκληρώνει τις θέσεις της σε όλους τους τομείς.

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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ: Απολύτως ορθά ο Αλέξης Τσίπρας δεν σπαταλά όλες του τις πρωτοβουλίες από τώρα όπως πράττει το ΠΑΣΟΚ που έχει το βάρος της τρίτης θέσης στις δημοσκοπήσεις και προσπαθεί να κρατήσει τη συσπείρωσή του. Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ διαμορφώνει στρατηγική εξαμήνου καθώς στόχος του είναι ένα σημαντικό ποσοστό στις πρώτες εκλογές ώστε να είναι μικρή η διαφορά από τη ΝΔ (με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να είναι άλλη, μπορεί βεβαίως να αλλάξει στην πορεία, αναλόγως και του μεγέθους των συνεπειών που θα έχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο «θερμός χειμώνας») και στις δεύτερες εκλογές να διεκδικήσει τη νίκη και την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο, με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν επιπολαιότητα και ...«νάχουμε να λέμε» γιατί δεν έχουμε στρατηγική!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έχουν σημειώσει και άλλη φορά πως το νέο κόμμα δεν μπορεί να είναι εσαεί υβριδικό, καθώς εκλογές χωρίς έστω και στοιχειώδη οργανωτική δομή δεν μπορεί να γίνουν με επιτυχία. Η ΕΛΑΣ μέχρι τις εκλογές δεν μπορεί προφανώς να αποκτήσει κομματική δομή, αυτό θα γίνει μετά τις κάλπες. Ήδη όμως επιχειρεί να στήσει ανά την Ελλάδα οργανωτικό μηχανισμό ώστε να δώσει τη μάχη της κάλπης, αν και σε κάποιες περιοχές οι επιλογές δεν είναι πολλές.

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας θα κηρύξει πανστρατιά για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει η ΕΛΑΣ κυβέρνηση. Πότε; Τέλος του έτους, αρχές του 2027. Τότε θα επέλθουν και όλες οι μεγάλες σε όλα τα επίπεδα.