Πριν καλά, καλά συμπληρωθούν τέσσερις μήνες από την ίδρυση της ΕΛΑΣ, η πλατφόρμα για τα οικονομικά βρίσκεται ήδη στον «αέρα».

Σε μια κίνηση που βάζει εκ των πραγμάτων δύσκολα στους δύο βασικούς ανταγωνιστές της, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προχώρησε η ΕΛΑΣ, δίνοντας στη δημοσιότητα την πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της. Πέραν των όρων διαφάνειας που θέλει να εμπεδώσει στους ψηφοφόρους, η Συμπαράταξη πετάει το «γάντι» σε Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη, των οποίων η οικονομική κατάσταση είναι παντελώς άγνωστη στους πολίτες – με εξαίρεση τα χρέη τους προς τις τράπεζες.

Η υπόσχεση που έγινε πράξη

Από την πρώτη κιόλας ημέρα της δημιουργίας της, η ΕΛΑΣ δέχθηκε αρκετές φορές τα «πυρά» της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τους πόρους που διαθέτει. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που τα στελέχη των δύο κόμματων αναφέρονταν σε «πανάκριβες εκδηλώσεις» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αφήνοντας υπονοούμενα για «χορηγίες» από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

Βέβαια, ακόμα και ένας μαθητευόμενος σε εταιρία παραγωγής θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι η «χλιδή» που περιέγραφαν δεν υπήρχε σε καμία εκδήλωση. Όπως και να έχει, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε ένα «τυφλό» σημείο στο οποίο μπορούσαν να «χτυπήσουν» τη νεοσύστατη συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Από την πρώτη στιγμή που δέχθηκε αυτά τα «πυρά», ο κ.Τσίπρας απάντησε σε αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που ξοδεύει η ΕΛΑΣ προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους. Μάλιστα, υποσχέθηκε ότι σύντομα θα ανέβει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Συμπαράταξης μια πλατφόρμα, στην οποία όποιος θέλει θα μπορεί να στηρίζει οικονομικά. Παράλληλα, όμως, θα μπορούσαν όλοι να βλέπουν τα χρήματα που συγκεντρώνονται και διαθέτει στο ταμείο της η ΕΛΑΣ.

Με στόχο τη διαφάνεια

Τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, έγιναν πράξη πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Πριν καλά, καλά συμπληρωθούν τέσσερις μήνες από την ίδρυση της ΕΛΑΣ, η πλατφόρμα για τα οικονομικά βρίσκεται ήδη στον «αέρα».

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Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Συμπαράταξης, ο βασικός τους στόχος είναι να αναπτύξουν συνολικά μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Και πρέπει να ξεκινήσουν από το «σπίτι» τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από την Αμαλίας. Επομένως, ο βασικός τους στόχος είναι η διαφάνεια – ειδικά από τη στιγμή που τα οικονομικά των κομμάτων εξουσίας μόνο «διαφανή» δεν είναι.

Προφανώς και η ΕΛΑΣ δεν ανακάλυψε την Αμερική με τις ηλεκτρονικές δωρεές προς το κόμμα. Αυτό που διαφοροποιεί τη δική της πλατφόρμα, είναι το γεγονός ότι το ποσό που συγκεντρώνεται είναι διαθέσιμο πάντα να το γνωρίζει όποιος το επιθυμεί.

183.335 ευρώ

Όποιος επιθυμεί να δώσει χρήματα στη Συμπαράταξη, θα πρέπει να το κάνει διαδικτυακά, μέσα από την πλατφόρμα myelas.gr. Πάνω δεξιά, υπάρχει η επιλογή «ενισχύστε την ΕΛΑΣ». Το πρώτο που θα δει όποιος μπει στην πλατφόρμα, είναι το ακόλουθο μήνυμα.

«Η ΕΛ.Α.Σ στηρίζεται στις δικές σου δυνάμεις και στις δυνάμεις χιλιάδων ακόμη πολιτών

Η συνεισφορά σου, όσο μικρή κι αν είναι, στηρίζει την καθημερινή μας προσπάθεια: τις παρεμβάσεις, τις δράσεις, τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος. Έτσι παραμένουμε ανεξάρτητοι και λογοδοτούμε μόνο σε σένα».

Στη συνέχεια, τα μέλη και οι φίλοι της ΕΛΑΣ θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους και στη συνέχεια να επιλέξουν το ποσό που επιθυμούν να συνεισφέρουν. Ακόμα και από ένα ευρώ γίνονται δεκτές δωρεές. Τα στοιχεία όσων προσφέρουν χρήματα, προφανώς και δεν θα δημοσιοποιούνται – θα φαίνονται μόνο στους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, στο ταμείο της ΕΛΑΣ βρίσκονταν 183.335. Προφανώς και δεν συγκεντρώθηκαν την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Αυτά είναι τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί το προηγούμενο διάστημα, καθώς στα χιλιάδες μέλη της Συμπαράταξης, είχαν σταλεί από την πρώτη στιγμή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί από την ημέρα της ίδρυσης της.