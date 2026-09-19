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Τότε και τώρα.

Κλινικές με ιατρικά μηχανήματα χωρίς άδειες, γιατροί που δεν ξέρουν τί να κάνουν στην περίπτωση που ένας άνθρωπος κινδυνεύσει, ιατρικός τουρισμός (;), κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, Κέντρα Υγείας μόνο κτίρια, χωρίς ούτε καν αιματολογικό εργαστήριο ή ένα ακτινολογικό μηχάνημα...

Και ξαφνικά ένας άνθρωπος νεκρός από μία ιατρική πράξη σε μια κλινική η οποία υποτίθεται είχε ελεγχθεί...

Ένας υπουργός υγείας που ζητάει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν προστάτευσε αυτόν τον άνθρωπο.

Ιατρικά συνέδρια πληρωμένα από λεφτά της περιφέρειας για τον ιατρικό τουρισμό με τη συμμετοχή υπουργών...

Εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας.

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Όλα αυτά και πολλά ακόμη από μία κυβέρνηση που «διαχειρίστηκε» την πανδημία του κόβιντ. Τότε, την εποχή της αριστείας, η οποία κατέρρευσε με... θόρυβο.

Μια διαχείριση που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, που άφησε ένα σύστημα υγείας διαλυμένο, καθώς μόνοι τρόποι διαχείρισης ήταν το lockdown, οι μάσκες αερόστατα και τα παγουρίνια στα σχολεία.

Το ίδιο σύστημα, αυτό για το οποίο ζήτησε συγνώμη ο υπουργός υγείας.

Το ίδιο σύστημα, τότε και τώρα...

(Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι δημοσιογράφος)