Το υποθετικό σενάριο αφορά αποκλειστικά τη βενζίνη και συγκεκριμένα μια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 14 λεπτά ανά λίτρο

Κάτω από τα 2 ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ελλάδα, εάν η κυβέρνηση προχωρούσε σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 0,14 ευρώ το λίτρο όπως εξετάζει η Γερμανία.

Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση τις τελευταίες τιμές στην ελληνική αγορά. Η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,188 ευρώ το λίτρο. Η δε μέση τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων στα 2,421 ευρώ το λίτρο, το diesel κίνησης στα 2,188 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στα 0,998 ευρώ.

Το υποθετικό σενάριο αφορά αποκλειστικά τη βενζίνη και συγκεκριμένα μια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 14 λεπτά ανά λίτρο, χωρίς καμία αλλαγή στον συντελεστή ΦΠΑ.

Σήμερα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Εάν μειωνόταν κατά 0,14 ευρώ, θα υποχωρούσε στα 0,56 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή θα καταγραφόταν μείωση του συγκεκριμένου φόρου κατά 20%.

Η επίδραση στην τελική τιμή, ωστόσο, θα ήταν θεωρητικά μεγαλύτερη από τα 14 λεπτά. Και αυτό επειδή ο ΦΠΑ 24% επιβάλλεται και πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Συνεπώς, η μείωση του ΕΦΚ κατά 0,14 ευρώ περιορίζει παράλληλα κατά περίπου 3,36 λεπτά τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό το ποσό.

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Μείωση κοντά στα 2 ευρώ

Εφόσον ολόκληρη η φορολογική ελάφρυνση περνούσε στην αντλία, η συνολική θεωρητική μείωση για τον καταναλωτή θα ανερχόταν σε περίπου 0,174 ευρώ ανά λίτρο.

Έτσι, με αφετηρία τη μέση πανελλαδική τιμή των 2,188 ευρώ, η αμόλυβδη 95 οκτανίων θα μπορούσε να υποχωρήσει περίπου στα 2,014 ευρώ το λίτρο.

Με άλλα λόγια, μια μείωση του ΕΦΚ αντίστοιχη των 14 λεπτών που εξετάζεται στη Γερμανία θα ήταν αρκετή για να φέρει τη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα μία ανάσα από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Λόγω και της επίδρασης στον ΦΠΑ, μια μείωση του ΕΦΚ κατά περίπου 15,2 λεπτά ανά λίτρο θα αντιστοιχούσε θεωρητικά σε συνολική μείωση της τελικής τιμής κατά περίπου 18,8 λεπτά, φέρνοντας την αμόλυβδη κοντά στα 2 ευρώ. Η διαφορά γίνεται περισσότερο αισθητή σε ένα πλήρες γέμισμα. Με μείωση ΕΦΚ κατά 14 λεπτά, ένας οδηγός που βάζει 50 λίτρα θα πλήρωνε περίπου 8,68 ευρώ λιγότερα. Ένα γέμισμα 50 λίτρων, που με μέση τιμή 2,188 ευρώ κοστίζει σήμερα περίπου 109,40 ευρώ, θα περιοριζόταν θεωρητικά στα 100,72 ευρώ.

Εξοικονόμηση περίπου 17,36 ευρώ τον μήνα

Για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 100 λίτρα βενζίνης τον μήνα, η εξοικονόμηση θα ήταν περίπου 17,36 ευρώ τον μήνα ή περίπου 208 ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον οι τιμές και η κατανάλωση παρέμεναν στα ίδια επίπεδα.

Η παρέμβαση, πάντως, θα είχε αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος. Για κάθε λίτρο βενζίνης το Δημόσιο θα εισέπραττε 14 λεπτά λιγότερα από τον ΕΦΚ και περίπου 3,36 λεπτά λιγότερα από τον ΦΠΑ, δηλαδή μια άμεση φορολογική διαφορά περίπου 17,36 λεπτών ανά λίτρο. Απλά ότι θα κέρδιζε το νοικοκυριό θα το έχανε το κράτος.

Υπάρχει, πάντως, ακόμη μία παράμετρος που συνδέεται με το ύψος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης: το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όσο μεγαλύτερη είναι η φορολογική επιβάρυνση ενός νόμιμα διακινούμενου λίτρου καυσίμου, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το οικονομικό όφελος για εκείνον που επιχειρεί να αποφύγει την καταβολή των φόρων και να διαθέσει παράνομα το προϊόν στην αγορά.

Υπό αυτή την έννοια, μια μείωση του ΕΦΚ θα μπορούσε να λειτουργήσει και εις βάρος της οικονομικής ελκυστικότητας του λαθρεμπορίου, καθώς θα περιόριζε τη διαφορά κόστους μεταξύ του πλήρως φορολογημένου νόμιμου καυσίμου και του καυσίμου για το οποίο αποφεύγεται παράνομα μέρος ή το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων.