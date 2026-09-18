Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού είναι στα 103,05 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ στα 104,64 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ κινήθηκαν υψηλότερα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο από το κλείσιμο βασικού πετρελαιαγωγού της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τις νέες επιθέσεις μεταξύ του Ριάντ και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού είναι στα 103,05 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ στα 104,64 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο περίπου 3%, ενώ το Μπρεντ παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι την Πέμπτη. Η κλιμάκωση ενισχύει τις ανησυχίες ότι η ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες, οι οποίες βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, οι φόβοι για σοβαρότερο πλήγμα στην προσφορά έχουν περιοριστεί μετά τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει εναλλακτικές διαδρομές για την παράδοση μέρους των φορτίων αργού προς πελάτες στην Ασία μέσω του Ομάν. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να μετριάσει τις συνέπειες από τη διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου πετρελαιαγωγού που επλήγη από επιθέσεις των Χούθι.

Η βελτίωση των εναλλακτικών οδών μεταφοράς του σαουδαραβικού αργού έχει περιορίσει την εκτίμηση της αγοράς για την ποσότητα πετρελαίου που βρίσκεται άμεσα σε κίνδυνο. Ωστόσο, το ενεργειακό δίκτυο της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να θεωρείται ευάλωτο, με τους traders να παρακολουθούν ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τις εξαγωγικές διαδρομές και τους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς.

Καθοριστική για την πορεία της αγοράς αναμένεται να είναι και η ταχύτητα με την οποία η Σαουδική Αραβία θα αποκαταστήσει τη λειτουργία του αγωγού East-West. Στο άμεσο μέλλον, οι τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα αντιδρούν περισσότερο στις γεωπολιτικές εξελίξεις παρά στους παραδοσιακούς δείκτες προσφοράς και ζήτησης.